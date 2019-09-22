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Moody’s Güney Kıbrıs ekonomisinin perspektifini, istikrarlıdan olumluya çevirdi

Moody’s Güney Kıbrıs ekonomisinin perspektifini, istikrarlıdan olumluya çevirdi
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Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Moody’s, Güney Kıbrıs ekonomisinin perspektifini, istikrarlıdan olumluya çevirdi. 
Fileleftheros gazetesi ve diğer gazeteler, uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Moody’s tarafından, bankacılık sektöründeki verilerin aktif kalitesinin sürekli iyileşme kaydetmesi nedeniyle risklerin azalmasına bağlı olarak Güney Kıbrıs ekonomisinin perspektifini istikrarlıdan olumluya çevirmesi haberine yer verdiler.
Habere göre Moody’s, Güney Kıbrıs’ın  kredi notunu ise “Ba2” şeklinde aynı şekilde tuttu.

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