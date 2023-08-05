Motosikletlilerden İsaak ve Solomu için etkinlik

Derinya’da 1996 yılında meydana gelen sınır delme olaylarında hayatını kaybeden Kıbrıslı Rumlar Tasos İsaak ve Solomos Solomu’nun ölüm yıl dönümü nedeniyle, “İsaak-Solomu Anı İnisiyatifi” tarafından her yıl olduğu bu yıl da etkinlikler düzenleniyor.

Fileleftheros gazetesi, Rum motosikletlilerin geleneksel sürüşleri çerçevesinde dün, Yunan askeri mezarlığı, Rum merkezi cezaevi avlusundaki EOKA’cı mezarları ve Metehan geçiş kapısından geçtiklerini, daha sonra Ledra Palace kapısına geldiklerini ve Lokmacı kapısını sembolik olarak kapattıklarını, ardından da 1821 yılındaki Yunan ayaklanması döneminde Başpiskopos olan Kiprianu’nun, Faneromeni Kilisesi bölgesindeki anıtına çelenk koyduklarını yazdı.

Gazete, bu yılki etkinliklere bisikletlilerin, yayaların ve yüzücülerin de katıldığını kaydederek, yüzücülerin dün, “Ay.Anaryiros Kilisesi” bölgesinden başlayıp ara bölge yakınlarındaki Kappari’nin şamandıralarına kadar yüzdüklerini belirtti.

Haberde, motosikletlilerin bugün Güney Kıbrıs’taki tüm ilçelerden sürüş yaparak Derinya Barikatı’na gelecekleri, yarın da İsaak ve Solomu’nun Paralimni’deki mezarlarında yapılacak 27’nci anma ayinine katılacakları ifade edildi.