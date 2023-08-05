Motosikletlilerden İsaak ve Solomu için etkinlik

Derinya’da 1996 yılında meydana gelen sınır delme olaylarında hayatını kaybeden Kıbrıslı Rumlar Tasos İsaak ve Solomos Solomu’nun ölüm yıl dönümü nedeniyle, “İsaak-Solomu Anı İnisiyatifi” tarafından her yıl olduğu bu yıl da etkinlikler düzenleniyor.
Gazete, bu yılki etkinliklere bisikletlilerin, yayaların ve yüzücülerin de katıldığını kaydederek, yüzücülerin dün, “Ay.Anaryiros Kilisesi” bölgesinden başlayıp ara bölge yakınlarındaki Kappari’nin şamandıralarına kadar yüzdüklerini belirtti.
Haberde, motosikletlilerin bugün Güney Kıbrıs’taki tüm ilçelerden sürüş yaparak Derinya Barikatı’na gelecekleri, yarın da İsaak ve Solomu’nun Paralimni’deki mezarlarında yapılacak 27’nci anma ayinine katılacakları ifade edildi.