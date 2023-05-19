Mültecilerle ilgili “Doğu Akdeniz Eylem Planı” Avrupalı Büyükelçilere sunulacak

Rum yönetiminin mülteciler konusunda Doğu Akdeniz Eylem Planı’nın bu öğleden sonra Rum Başkanlık Sarayı’nda AB ülkelerinin Güney Kıbrıs’taki büyükelçilerine sunulacağı bildirildi.

Fileleftheros’un haberine göre, Rum Dışişleri ve İçişleri bakanları Konstantinos Yoannu ve Konstantinos Kombos tarafından yapılacak sunum sırasında Rum Yönetimi Başkanı Nikos Hristodulidis de konuşma yapacak.

Gazete “yetkili bir kaynağa” dayanarak Rum yönetiminin Eylem Planı’nın haziran ayında Avrupa Konseyi’nde onaylanmasını ve kısa sürede yürürlüğe konulmasını hedeflediğini yazdı.

Habere göre aynı kaynak Dışişleri Bakanı Yoannu’nun konuyu Brüksel ile görüştüğünü ve Rum yönetiminin önerilerinin AB düzeyinde yürütülmekte olanlar ile uyumlu olduğunu belirtti.

Kaynak, Yoannu ile Kombos’un, AB üyesi devletlerin Güney Kıbrıs’taki büyükelçileri ile yüz yüze görüşmeler yaparak Eylem Planı’nın en kısa sürede özellikle artan mülteci akışı nedeniyle Güney Kıbrıs’ta uygulanmasının önemini izah ettiğini söyledi.

Gazete, Mülteciler Müsteşarlığı kurulmasıyla ilgili yasanın dün incelenmek üzere Hukuk Dairesi’ne gönderildiğini, incelemenin ardından Bakanlar Kurulu ve Meclis Genel Kurulu’nun onayına sunulacağını yazdı.