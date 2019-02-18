Münih Güvenlik Zirvesi'nde temaslar yaptı

Rum Dışişleri Bakanı Nikos Christodoulides, Münih Güvenlik Zirvesi çalışmalarının tamamlanmasının ardından pazartesi günü Brüksel’de yapılacak AB Dışişleri Bakanları düzenli toplantısına katılmak amacıyla Belçika’ya hareket etti.



Bakan, Münih Güvenlik Zirvesi çerçevesinde bir dizi önemli temasta bulundu; AB Senato üyesi Robert Menendez, NATO Genel Sekreteri’nin yardımcısı Rose Gottemoeller, ABD Milli Güvenlik Konseyinde Avrupa ve Avrupa – Asya İşleri Müdürü Bayan Fiona Hill, Amerika- Yahudiler Komitesi (AJC) İcra Müdürü David Harris ve 2017 Nobel Barış Ödülü kazanan Nükleer Silahların Tamamen Ortadan Kaldırılması İçin Uluslararası Kampanya (ICAN) İcra Müdürü Bayan Beatrice Fihn ile ayrı ayrı görüştü.



Bu arada, Bakan Christodoulides, Amerika -Yahudiler Komitesi tarafından Orta Doğu’daki durum ve özellikle transatlantik yönü açısından düzenlediği bir tartışmaya katıldı.



Bakan, Zirve çerçevesinde Ermenistan Dışişleri Bakanı Mnatsakanyan, Gürcistan Dışişleri Bakanı David Zalkaliani ve Lübnan Savunma Bakanı Elias Bou Saab ile görüştü. Görüşmeler sırasında ikili ilişkiler, söz konusu üç ülkenin AB ile ilişkileri, bölgesel ve uluslararası konular ele alındı.



Bu arada, Brüksel’de yer alacak AB Dışişleri Bakanları toplantısında AB’nin dış ilişkileriyle ilgili konular ele alınacak.



Nikos Christodoulides,bu sabah Avrupa Birliği (AB) Komisyonu'nun Brexit baş müzakerecisi Michel Barnier ile görüşecek.

