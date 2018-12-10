Müzakere heyeti ile toplantı yapıyor

Rum Lider Anastasades, Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Özel Temsilcisi Jane Holl Lute’un adayı ziyareti öncesi, bugün müzakere ekibi ile bir görüşme yapacak.

Görüşmenin gündeminde ise, referans şartları ve müzakereleri tekrar başlatma çabaları olacak.

Jane Holl Lute’un bir dizi temasdan sonra önümüzdeki hafta Kıbrıs’a gelmesi bekleniyor. Lute, adada yaklaşık 5 gün boyunca temaslarda bulunacak, ve ayrılmadan önce referans şartlarını tamamlamayı amaçlıyor.

Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri özel temsilcisi, Çarşamba günü Birleşmiş Milletler binasında Yunanistan Dışişleri Bakan Yardımcısı Yorgo Katroungalo ile bir araya gelecek.

Katroungalos, Aralık ayı sonuna kadar referans şartlarını belirleme süresinin yeterli olmadığına dair endişelerini dile getirmişti.