"Nato garantisini tartışmak anlamsız"

Rum Vatandaşlar İttifakı Başkanı Yorgos Lillikas, bugün Rum basınında yer alan demecinde Kıbrıs sorunuyla ilgili açıklamalarda bulundu.



Lillikas, Fileleftheros gazetesinde yer alan demecinde, Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın, müzakere sürecini toplumlararasından BM Genel Sekreterinin de yer aldığı bir konferansa yükseltme arzusunun, kendilerini ya Türk çözümünün kabul edileceği, ya da çıkmaza sürüklenileceği ikilemiyle karşı karşıya bırakma amacı taşıdığını iddia etti.



“Türk çözümü durumunda, (Erdoğan’ın) en büyük siyasi hedefini gerçekleştirmiş olacağını” iddia eden Lillikas, “çıkmaz durumunda ise (Erdoğan’ın) şimdi istediği şeyi, yani Kıbrıs sorunu çözüm şekli ve prosedürünün değişmesini isteyeceğini” öne sürdü.



Lillikas, bugün konfederasyon veya iki devlet çözümü konusunda bağıranlar ve bununla hem fikir olmayanların, iki kesimli iki toplumlu federasyonla taksimi meşrulaştırdıklarını ve “Kıbrıs Cumhuriyeti’nin” varlığına son verdiklerini ne yazık ki görmediklerini de ileri sürdü.



Bu kişilerin, iki devlet ve konfederasyon konusunda söylediklerinde samimi olmaları halinde, iki kesimli iki toplumlu federasyon ve varılan görüş birliklerine verdikleri bütün desteği çekmeleri gerekeceğini de savunan Lillikas, Kıbrıs sorununda bugüne kadar hem fikir olunanların, iki kurucu devleti öngördüğünü öne sürdü.



Lillikas, Türkiye Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın “Maraş’ın iadesiyle ilgili anlaşmayı 2006 yılında fırlatıp attığını” da iddialarına ekledi.



Lillikas, NATO garantileri konusundaki tartışmanın anlamsız olduğunu da söyledi.