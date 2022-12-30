Neofitu, Akıncı ve Nami ile görüştü

DİSİ Başkanı ve Rum başkan adaylarından Averof Neofitu’nun, dün KKTC’ye geçerek 4’üncü Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı ve eski müzakereci Özdil Nami ile bir araya geldiği belirtildi.

Fileleftheros gazetesi ve diğer gazeteler, Neofitu’nun temaslarına ve açıklamalarına yer verdiler.

Gazete Neofitu’nun temasları ve faaliyetleri çerçevesinde, son yıllarda Kıbrıs sorununda var olan durgunluk ve çözümsüzlük konusunda memnun olmayan seçmen kesimine hitap ettiğinin görüldüğünü yazdı.

Gazete haberinde ayrıca Neofitu’nun görüşme sonrasındaki açıklaması içerisinde “iki Kıbrıslı Türk siyasetçinin Türkiye’nin iki devlete dayalı çözüm tezi konusunda hem fikir olmadığını” ortaya koyduğunu belirtti.

Habere göre Neofitu yaptığı açıklamada “Kıbrıslı Türk siyasetçilerden Türkiye’nin iki devlete dayalı çözüm tezine karşı olduğunu duymanın çok önemli olduğunu” ifade etti.

Neofitu, “bu nedenden dolayı, ülkeyi yeniden birleştirmek, Türk garantilerinden ve askerinden kurtulmak için siyasi eşitliğe dayalı, üzerinde anlaşmaya varılan iki kesimli iki bölgeli federal çözüm çerçevesine bağlı kalındığına dair mesajın gönderilmesinin önemli olduğunu” da kaydetti.