Neofitu, Berlin'de temaslarda bulundu

DİSİ Başkanı Averof Neofitu’nun, Cenevre’deki gayri resmi konferans ışığında Kıbrıs sorunu ve Türkiye-AB ilişkileri konusunda temaslarda bulunmak amacıyla Berlin’e gittiği belirtildi.

Fileleftheros gazetesine göre, DİSİ Başkanı Averof Neofitu, Berlin’e hareketinden önce yaptığı açıklamada Almanya ve başka ülkelerin AB-Türkiye ilişkilerinde ve özellikle Türkiye’nin Gümrük Birliği bağlantısıyla, olumlu bir gündeme sahip olmak istediğini ifade etti.

Neofitu, temasları çerçevesinde bu olumlu gündemin ilerlemesine yardımcı olacak unsurun Kıbrıs sorununda ve Türk-Yunan ilişkilerinde ilerleme sağlanması olduğunu vurgulayacağını da ifade etti.

Neofiu açıklamasında ayrıca Almanya’nın Avrupa’nın önemli bir kapısı olduğunu, Ankara ile sahip olduğu iyi ilişkilerle Avrupa’da önemli bir rol oynayabileceğini ve Avrupa’nın da kazançlı çıkabileceğinden söz etti.



Gazete, aynı haberinde, Neofitu’nun Berlin’e hareket etmeden önce BM Genel Sekreteri’nin Kıbrıs Özel Temsilcisi ve BM Misyon Şefi Elizabeth Spehar ile telekonferans görüşmesi gerçekleştirerek, Kıbrıs Rum tarafının Kıbrıs sorununa ilişkin müzakerelerin yeniden başlamasına hazır olduğunu dile getirdiğini yazdı.AKELFileleftheros gazetesine göre, AKEL Basın Sözcüsü Stefanos Stefanu, TC Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın açıklamalarının “Kıbrıs halkının bütününe ve uluslararası toplumun aleyhine bariz bir meydan okuma” olarak addettiğini belirtti.TC Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın açıklamalarını “tehdit” olarak addeden Stefanu bu açıklamanın gayri resmi konferansın öncesinde yapıldığına da dikkati çekti.