Neofitu: “Din hiçbir zaman Kıbrıs’ta problem olmadı”

DİSİ Eski Başkanı ve milletvekili Averof Neofitu, Kıbrıslı Türkler ile Rumlar arasında dinin hiçbir zaman problem olmadığını söyledi.
Habere göre Neofitu, Kıbrıs sorununun da Kıbrıslı Türkler ile Rumlar arasında sorun olmadığını; ancak uluslararası “işgal ve yasadışı istila sorunu” olduğunu ileri sürdü.
Neofitu ayrıca, kültürel çoğulculuk ve barış içinde bir arada yaşamanın dinler arası diyalog aracılığıyla ileri götürülmesinin, uluslararası toplumun göğüslemesi gereken en önemli konulardan biri olduğunu ifade etti.