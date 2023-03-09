Neofitu, Hristodulidis’le görüştü

Güney Kıbrıs’taki DİSİ partisinin Başkanı Averof Neofitu’nun, Rum Yönetimi Başkanı Nikos Hristodulidis’i dün öğle saatlerinde başkanlık sarayında ziyaret ettiği haber verildi.

Fileleftheros gazetesinde yer alan habere göre, Hristodulidis’e vatanın yararına olacak şekilde görevinde başarılar dileyen Neofitu, yurt dışında olmasından ötürü Hristodulidis’in görevini resmen devraldığı törene katılamadığını anımsattı.

Bu sebepten ötürü, Hristodulidis’le de istişare ederek, ülkeye dönüşüyle birlikte, kendisini kutlamak ve Hristodulidis ile kabinesine başarılar dilemek için görüşme talep ettiğini ifade eden Neofitu, gazetecilerin, DİSİ partisinin Cumartesi yapılacak kurultayı konusundaki bir soruya ise “Demokrasi konuşacak” yanıtını verdi.