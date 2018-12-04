Neofitu ile Duncan görüştü

DİSİ Başkanı Averof Neofitu’nun dün, İngiltere Dışişleri Bakanlığının Avrupa ve ABD’den Sorumlu Devlet Bakanı Alan Duncan ile görüştüğü bildirildi.

Fileleftheros gazetesi, bir dizi temasta bulunmak amacıyla Londra’ya giden Neofitu’nun, Duncan ile görüşmesinde Kıbrıs sorunundaki son gelişmelerin ele alındığını yazdı.

Gazete, Neofitu’nun yaptığı açıklamalarda Duncan’in Kıbrıs sorunu müzakerelerinde yeni çabanın ne kadar önem taşıdığını anladığını ve esas mesele olan güvenlik meselesine odaklanılması gerektiğini söylediğini yazdı.

Habere göre Neofitu, Duncan’a “Kıbrıs normal bir devlet olmazsa” Kıbrıs sorununun çözülmüş sayılamayacağını ve “normal devletin” kendileri için garantörlerin ve askerin bulunmadığı bir devlet olduğunu söylediğini kaydetti.

Neofitu, Duncan’ın, BM Genel Sekreteri’nin Kıbrıs sorununun çözümü için atadığı geçici danışman Jane Holle Lute’un gösterdiği çabaların sonuç vermesini ümit ettiğini ve İngiltere’nin bu çabalara katkı koymaya hazır olduğunu dile getirdiğini belirtti.

Haberde, Neofitu’nun Londra temasları çerçevesinde İngiltere Ortodoks Kilisesi Başpiskoposu Grigorios ve bazı İngiliz Muhafazakar milletvekilleri ile bir araya geldiği ifade edildi.

Gazete, Neofitu’nun temaslarının yarın da devam edeceğini yazdı.

(TAK)