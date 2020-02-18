Neofitu, Miçotakis ile görüştü

DİSİ Başkanı Averof Neofitu’nun, Atina’da gerçekleştirdiği temasları çerçevesinde Yunanistan Başbakanı Kiriakos Miçotakis ile bir araya geldiği haber verildi.

Fileleftheros gazetesine göre, Neofitu’yla görüşmesinde Yunanistan’ın istikrarlı bir şekilde Rum kesiminin yanında olduğunu dile getiren Miçotakis, “Yunanistan hükümeti ile halkının, Türk provokasyonları ile uluslararası hukuk ihlalleri karşısında Kıbrıs’a yönelik tam desteğini” de yineledi.

Buna paralel olarak “görüşmede, Kıbrıs sorununun iki kesimli iki toplumluk federasyon temelindeki adil ve kalıcı çözümü ihtiyacına yönelik bir fikir birliği kayda geçirildiğini” de kaydeden gazete, Neofitu’nun temasları çerçevesinde, Yunanistan Cumhurbaşkanı Prokopis Pavlopulos’la bir araya geldiğini de ifade etti.

Açıklamasında, Kıbrıs sorununun net tezlere dayanmasından duyduğu memnuniyeti belirten Pavlopulos, bu tezlerin uluslararası hukuka dayandığını savundu, Kıbrıs sorununun da AB üye devletini ilgilendiren bir mesele olarak çözülmesini arzu ettiğini sözlerine ekledi.