Neofitu, Rum yönetiminin enerji politikasını eleştirdi

DİSİ eski Başkanı Averof Neofitu “her yeni hükümet veya bakanla politikamızı değiştirecek miyiz?” sorusu ile Rum yönetiminin enerji politikasını eleştirdi.
Neofitu EastMed boru hattı, Mısır ile doğal gazı nakletmek için Karşılıklı Anlayış Memorandumu, doğal gazı sıvılaştırmak için Vasiliko’da inşa edilmekte olan FSRU ve şimdi de İsrail parsellerinden doğal gazı kullanmak için değil, sıvılaştırmak için Güney Kıbrıs’a nakletmek için boru hattı projesine soyunduklarını hatırlattı. AB’nin 2050’ye kadar fosil yakıtı tamamen bırakma politikasını da hatırlatan Neofitu “sonunda, projeler elimizde kalacak” dedi.