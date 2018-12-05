Neofitu’nun Londra temasları devam ediyor

Fileleftheros gazetesi, Neofitu ile Callanan’ın yaptığı görüşmede, İngiltere’nin AB’den ayrılması ve bu durumun “Kıbrıslılara” etkisi ile ilgili konuların ve Kıbrıs sorununa dair son gelişmelerin ele alındığını yazdı.

Habere göre Callanan, İngiltere’de yaşayan veya okuyan “Kıbrıslıların”, hiçbir şekilde Brexit’ten etkilenmeyeceğini teyit ederken, Kıbrıs’ın güneyindeki İngiliz Üsleri’nde ikamet edenlerin de Brexit’ten etkilenmeyeceğini söyledi.

Gazete, Neofitu’nun İngiliz Muhafazakar Parti Milletvekili Brandon Lewis’le de görüştüğünü ve Lewis’i, Kıbrıs sorunundaki son gelişmelere dair bilgilendirerek, Kıbrıs’ta adil ve kalıcı bir çözüm için destek istediğini kaydetti.

(TAK)