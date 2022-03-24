Neofitu’nun Londra temasları

Neofitu’nun Londra temasları
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DİSİ Başkanı Averof Neofitu, İngiltere’nin başkenti Londra’da bir dizi temaslarda bulundu.

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Fileleftheros gazetesinin haberine göre, DİSİ Basın Sözcüsü Dimitris Dimitriu, DİSİ Başkanı Averof Neofitu’nun İngiltere Dışişleri Bakanlığı ve Muhafazakar Parti yetkilileriyle önemli temaslarda bulunduğunu açıkladı.

Habere göre, Neofitu, İngiltere’nin Avrupa ve Kuzey Amerika’dan Sorumlu Devlet Bakanı James Cleverly, Muhafazakar Parti Başkanı Oliver James Dowden ve “Kıbrıs’ın Dostları” grubu başkanı milletvekili Teresa Villiers’la temaslarda bulundu.

Neofitu’nun temaslarında, Ukrayna krizi, Kıbrıs sorunu ve Türkiye’nin tutumu ve ekonomik gelişmeler gündeme gelirken, Muhafazakar Parti başkan ve temsilci heyetinin Güney Kıbrıs’a davet edilecekleri ifade edildi.

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