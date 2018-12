New York'ta temaslar yapıyor

AKEL Genel Sekreteri Andros Kiprianu’nun, Birleşmiş Milletler (BM) Güvenlik Konseyi daimi üyesi ülkelerin temsilcileriyle New York’ta yaptığı temaslarda, Kıbrıs müzakerelerinin mümkün olan en kısa zamanda yeniden başlaması gerektiğine odaklandığı haber verildi.



Fileleftheros’a göre, New York temasları konusunda Kıbrıs (Rum) Haber Ajansı KİPE’ye konuşan Kiprianu, gerçekleştirdikleri bütün görüşmelerde “bunun öncesinde BM Genel Sekreterinin Kıbrıs geçici özel danışmanı Jane Holl Lute tarafından iyi bir hazırlık yapılmasıyla, müzakereler başladığı zaman başarısızlık yerine daha çok başarı olanağına sahip olunacağının güvenceye alınması için, müzakerelerin mümkün olan en kısa zamanda yeniden başlaması gerektiğini ortaya koyduklarını” söyledi.



New York’ta muhataplarına, AKEL’in ezelden beridir Kıbrıs sorununda çözüme ulaşılması için mücadele eden bir parti olduğunu izah ettiklerini ifade eden Kiprianu, hiçbir durumda herhangi bir çözümün kabul edilmesine hazır olmadıklarını da söyledi.



Kiprianu, BM kararları ile Doruk anlaşmaları, aynı zamanda uluslar arası hukuk ve AB ilkelerine dayanacak bir çözümde ısrar ettiklerine de işaret etti.



“Kıbrıs sorununda çözüme varılmasının akabinde garanti ve müdahale haklarının kabul etmelerinin söz konusu olmadığına” da işaret eden Kiprianu, “işgal birliklerinin kademeli olarak Kıbrıs’tan tam anlamıyla ayrılması gerektiği” iddiasında da bulundu.



Gazete Kiprianu’nun, gerek müzakerelerin yeniden başlaması gerektiği, gerek de ilgili görüşmenin BM Güvenlik Konseyinde yapılacağı önümüzdeki Ocak ayında, UNFIYCP’in görev süresinin uzatılmasına ilişkin olarak, BM Güvenlik Konseyi daimi üyesi ülkelerin temsilcilerinden destek istediğini kaydetti.



Gazete Kiprianu’nun BM Güvenlik Konseyi daimi üyesi ülkelerinin büyükelçileriyle yaptığı görüşmelerden memnuniyet duyduğunu belirttiğini de ekledi.