"Nikitis-Dimitra 2023" tatbikatı

Rum Milli Muhafız Ordusu’nun (RMMO) “Nikitis-Dimitra 2023” kod isimli geniş ölçekli askeri tatbikatının 9 Haziran’da başladığı belirtildi.

Alithia gazetesi Rum Savunma Bakanlığının açıklamasına dayanarak 9 Haziran’da başlayan “Nikitis-Dimitra 2023” kod isimli tatbikatın 15 Haziran’da sona ereceğini yazdı.

Geniş ölçekli tatbikatın, Güney Kıbrıs’ın bütün alanlarında icra edileceğini yazan gazete, tatbikata, RMMO’nun bütün askeri gücünün katılacağını belirtti.

Habere göre, tatbikat boyunca karar alma süreçleri, gerginlik dönemlerinde bu kararların talimat ve emre dönüştürülmesi, lojistik destek sağlamak gibi olgular icra edilecek.

Tatbikatın bazı aşamalarına seferilerin de katılacağını yazan gazete, “Merkezi Acil Durum Planlama Hizmeti” (KİPSEA) himayesinde RMMO’ya destek sağlayan devlet birimlerinin de tatbikata dahil olacağını belirtti.