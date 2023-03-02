Nikos Hristodulidis’in kabinesi görevi devraldı

Rum Yönetimi Başkanı Nikos Hristodulidis’in atadığı yeni bakanlar dün gerçekleştirilen devir teslim törenleriyle görevlerini devraldı.

Fileleftheros gazetesi “Dün Vedalaşma ve Kabul Günüydü” başlığı altında verdiği haberinde, Rum Yönetimi Başkanı Nikos Hristodulidis’in yeni kabinesinin dün ilgili bakanlıklara giderek eski mevkidaşlarından görevleri devraldıklarını yazdı.

Gazete, Güney Kıbrıs’taki tüm bakanlıklarda dün devir teslim törenlerinin yapıldığı yoğun bir gün yaşandığını belirtti. Törenlerde yeni ve eski bakanların yaptıkları açıklamalara da yer verdi.

Yeni bakanlar açıklamalarında özetle, aldıkları sorumlulukların bilincinde olduklarını dile getirerek işbirliği içerisinde daha çok çalışma vaatlerinde bulundular.

Hristodulidis’in dün Başkanlık Sarayı’nda yeni bakanlarla ilk toplantısı da basında yer aldı. Haberlere göre, Rum lider toplantıda yeni bakanlara taleplerini ve kırmızı çizgilerini iletti.

Hristodulidis, bakanlardan, hükümet programına sadık kalmalarını, sadece kendi bakanlıklarına ilişkin değil tüm konularda görüş belirtebilecek şekilde hazırlanmalarını ve başta Rum meclisi olmak üzere tüm devlet kurum ve bakanlıklarıyla işbirliği yürütmelerini talep etti.

Politis gazetesi ise konuya ilişkin haberi “Hristodulidis’ten Bakanlara: Yolsuzluk ve Liyakatsizlik Olmayacak” başlığı altında verirken, Hristodulidis ve tüm bakanların üç ay içerisinde “Nereden Buldun” yasası çerçevesinde mal beyanında bulunmalarının gerektiğine dikkat çekti.

Devir teslim törenleri ve bakanlar kurulu toplantısında yaşananlara geniş yer verilen haberde, “Nereden Buldun Yasası" çerçevesinde Hristodulidis ve tüm bakanların üç ay içerisinde Rum Meclisi’ne mal beyanı ve diğer iş iştiraklerini bildirmekle yükümlü olduklarını aktardı.

Haberde, eski Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis ve bakanların da aynı şekilde beyanda bulunmalarının gerektiği vurgulandı.