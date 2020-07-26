“Noble Energy” ve “Chevron” planlarını değiştirmedi

Rum Enerji Bakanı Nataşa Pilidu, “Noble Energy” ve “Chevron” şirketleri yetkilileriyle gerçekleştirdiği telekonferansta, şirketlerin Doğu Akdeniz’deki planlarında herhangi bir değişiklik olmadığı taahhüdünü aldı.

Fileleftheros ve diğer gazeteler, Rum Enerji Bakanı Nataşa Pilidu’nun, ABD’nin “Chevron” şirketinin, Güney Kıbrıs’ın sözde MEB’inde faaliyet gösteren “Noble Energy” şirketini satın alma prosedürü çerçevesinde her iki şirketin yetkilileriyle telekonferans aracılığıyla Cuma günü bir görüşme gerçekleştirdiğini yazdılar.

Gazete, Pilidu’nun konuya ilişkin açıklamasında, her iki şirketin de bölgede ellerinde bulunan izinlerini kullanma konusundaki planlarında herhangi bir değişiklik olmadığı taahhüdünü verdiklerini söylediğini aktardı.

Pilidu açıklamasında, “Noble” şirketinin “Chevron” tarafından satın alınması sürecinin altı ay kadar sürmesinin beklendiğini ve her iki şirket yetkililerinin kendisine, bu süre zarfında Noble şirketinin yükümlülüklerini yerine getirmeye ve Rum hükümetiyle çalışmaya devam edeceği bilgisini aldığını ifade etti.

Pilidu, her iki şirketin ayrıca, Doğu Akdeniz’e yönelik ilgilerinin sürdüğü ve stratejik planların da devam ettiğini vurguladıklarını belirterek, “Afrodit” yatağının kullanımında herhangi bir gecikme olup olmayacağı sorusuna ise, bu konuda kesin bir şey söylemenin şu anda mümkün olmadığı yanıtını verdi.

Pillidu, bu konunun Chevron’un niyeti ve Shell ile Delek şirketleriyle yapacağı görüşmeler sonrasında netleşebileceğini sözlerine ekledi.