Norveç ile memerandum hazırlığı

Güney Kıbrıs ile Norveç’in enerji alanında bir karşılıklı anlayış memorandumu hazırlamakta olduğu haber verildi.

Politis ve diğer gazetelerin Rum Haber Ajansı (KİPE) kaynaklı haberine göre, iki taraf arasında hazırlanmakta olan memorandum, şu beş ana alandaki önlemleri içerecek:

“1-Gemi ikmallerinin yakıt olarak sıvılaştırılmış doğal gazla (LNG bunkering) yapılması, 2-LNG konuları için yasal düzenleme, 3-Doğal gaz ve elektrik enerjisi için sınırlar arası bağlantı, 4-Yenilenebilir enerji kaynakları, 5-Hidrokarbon Fonu’nun yönetim şekli.”

Gazete Rum Dışişleri Bakanı Nikos Hristodulidis’in dün Norveçli dengi Ine Soreide ile baş başa görüştüğünü ve görüşme sonrasında yaptığı açıklamada “Oslo, Avrupa ile Yakın Doğu arasında oynadığı köprü rolünden dolayı Kıbrıs’ı bölgedeki çok önemli ortak görüyor” dediğini yazdı.

Habere göre Hristodulidis-Soride görüşmesinde Türkiye’nin bölgedeki faaliyetleri dışında, ikili işbirliği konularının genişletilmesi, AB ve çok taraflı örgütler üzerinden işbirliğinin geliştirilmesi konuları da ele alındı.

Ine Soreide Rum Dışişleri Bakanlığı’nın dün düzenlediği ve Federica Mogherini’nin de katıldığı, kadınların bütün alanlardaki rolünün güçlendirilmesi hedefli etkinliğe de katıldı. Soreide kadınların barış ve güvenlik konularındaki rolüyle ilgili adımlar attığına dikkat çekerek Hristodulidis’e hitaben “ilk kadınlar, barış ve güvenlik ulusal eylem planını ortaya koyduğunuz için kutlarım” dedi.

Fileleftheros ise hazırlama aşamasında bulunan karşılıklı anlayış memorandumu çerçevesinde Norveç’in Rum yönetimine Hidrokarbon Fonu için teknik bilgi sağlayacağını yazdı.

Gazete diplomatik kaynaklara dayanarak Oslo’nun kısa süre önce sondajlar konusunda TPAO ile iş birliği yapmak isteyen bir Norveç şirketini engellediğini, Norveç Dışişleri Bakanlığı’nın TPAO ile iş birliğini uygun görmediğini yazdı.