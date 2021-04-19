Nuris, Frontex yetkilisiyle görüştü

Rum İçişleri Bakanı Nikos Nuris’in, AB Sınır Güvenliği Örgütü’nün (FRONTEX) Yunanistan ve Güney Kıbrıs’tan Sorumlu Temsilcisi Grigoris Apostolu ile yakın zamanda düzensiz göçmenler konusunda görüşme yaptığı bildirildi.

Fileleftheros gazetesi, Nuris ile Apostolu’nun görüşmesi çerçevesinde, Rum Yönetimi’nin üçüncü ülke vatandaşlarının ülkelerine geri dönebilmeleri hususunda daha fazla desteklenmesi gerekliliğinin ele alındığını yazdı.

Gazete, sadece bu yılın Mart ayında 1216 düzensiz göçmenin Güney Kıbrıs’a geldiğini ve yaklaşık 19 bin siyasi sığınma başvurusunun da askıda olduğunu kaydetti.

Haberde, Nuris’in Apostolu’dan, “Geri Dönüş Ofisi”nin daha verimli çalışabilmesine yönelik takviye edilmesi için destek istediği ifade edildi.

Gazete devamla, FRONTEX Basın Sözcüsü Chris Borowski’nin FRONTEX’in rolü ve eylem şekliyle ilgili açıklamalarına yer vererek, COVID-19 pandemisinin mülteci akışını nasıl etkilediğine dair bilgi verdiğini belirtti.