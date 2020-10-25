Oktay'ın Maraş ziyaretini BM'ye şikayet edecekler

Rum Yönetimi’nin, Türkiye Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay’ın Maraş’a yaptığı ziyareti BM’ye şikayet edeceği bildirildi.

Haravgi gazetesi “Hükümet Oktay’ın Maraş’a Ziyaretini BM’ye Şikayet Edecek” başlıklı haberine göre, Rum Hükümet Sözcüsü Kiriakos Kusios, Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis ile Rum hükümetinin, Türkiye’nin Oktay’ı KKTC’ye ve özellikle de Maraş’a göndererek gerçekleştirdiği “yeni kışkırtıcı eylemini” en sert şekilde kınadıklarını ve şikayet ettiklerini belirtti.

Kusios, “net şekilde kışkırtan” ve BM Güvenlik Konseyi kararlarını ihlal eden bu eylemin, BM Genel Sekreteri Antonio Guterres’in Kıbrıs sorunu müzakerelerinin Crans Montana’da kaldığı yerden ve Berlin’de Akıncı-Anastasiadis arasında varılan uzlaşılar zemininde uygun ortamın inşa edilmesi için istediklerine ters düştüğünü ifade etti.

Haber, Alithia gazetesinde de “Oktay, Maraş’ta Cümbüş Kurdu ve Kentin Açıldığını İlan Etti” başlığıyla yansıtıldı.

Güncelleme Tarihi: 25 Ekim 2020, 13:40