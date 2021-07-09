Oktay'ın ziyareti Rum basınında

Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay’ın KKTC ziyareti ve açıklamaları Rum basınında da yer aldı.
Oktay’ın açıklamaları Fileleftheros’ta “Erdoğan Tarafından Açıklamaları Hazırlıyorlar-TC Cumhurbaşkanı Sahte Devletin Kalkınma Çalışmalarını Denetleyecek”, Alithia’da “Oktay’ın Avrupa Komisyonu Başkanına Yanıtı: Kıbrıs’ın Türk Tarafından Bir Devlet Var”, Politis’te “Fuat Oktay Eleştirel, AB’ye Bildirdi - Kıbrıs İçin Asla Asla Deme” başlıklarıyla kullandı. Güncelleme Tarihi: 09 Temmuz 2021, 12:43