Oktay'ın ziyareti Rum basınında

Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay’ın KKTC ziyareti ve açıklamaları Rum basınında da yer aldı.



Güncelleme Tarihi: 09 Temmuz 2021, 12:43

Haravgi gazetesi TC Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay’ın, Yenierenköy’de yaptığı açıklamaları “Fuat Oktay Yaluşa’dan Avrupa Komisyonu Başkanı’na Yanıt Verdi: Kimsenin Onayına Gerek Yok” başlığıyla aktardı.Oktay’ın açıklamaları Fileleftheros’ta “Erdoğan Tarafından Açıklamaları Hazırlıyorlar-TC Cumhurbaşkanı Sahte Devletin Kalkınma Çalışmalarını Denetleyecek”, Alithia’da “Oktay’ın Avrupa Komisyonu Başkanına Yanıtı: Kıbrıs’ın Türk Tarafından Bir Devlet Var”, Politis’te “Fuat Oktay Eleştirel, AB’ye Bildirdi - Kıbrıs İçin Asla Asla Deme” başlıklarıyla kullandı.