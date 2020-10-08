Güney Kıbrıs’ta 2019 yılında eğitimini yarıda bırakıp okulu terk edenlerin oranı yüzde 9.2 olarak açıklandı.

Alithia gazetesi, Avrupa İstatistik Ofisinin (Eurostat) verilerine dayanarak Güney Kıbrıs’ta eğitimi yarıda bırakıp okulu terk edenlerin oranının, 2019 yılında yüzde 9.2 şeklinde olurken, 2018 yılında ise bunun yüzde 7.8 olarak kaydedildiğini yazdı.

Gazete, Avrupa’daki okulu terk etme oranın ise 2019’da yüzde 10.2 olduğunu belirtti.