Olgun ile Menelau, yeni bir online (çevrimiçi) toplantı gerçekleştirdi

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’ın Özel Temsilcisi Ergün Olgun ile Rum tarafının müzakerecisi Menelaos Menelau’nun, BM Genel Sekreterinin Kıbrıs Özel Temsilcisi ve Kıbrıs’taki BM Barış Gücü Misyon Şefi Colin Stewart himayesinde dün yeni bir online (çevrimiçi) toplantı gerçekleştirdiği haber verildi.

Alithia ve diğer gazeteler, Kıbrıs Rum Haber Ajansı KİPE’nin elde ettiği bilgilere dayanarak, görüşmede iki toplumlu teknik komiteler çerçevesinde ele alınan konuların gözden geçirilmesine devam edildiğini, aynı zamanda Kıbrıs sorununda kapsamlı bir çözüme varılmasına ilişkin perspektifin yeniden canlandırılması çabaları bağlamında genel bir görüş alışverişinde bulunulduğunu aktardı.

Kıbrıs sorunundaki büyük resim ve müzakere sürecinin yeniden canlanmasına ilişkin çabalarla ilgili olarak önümüzdeki dönemde ne beklenebileceğiyle ilgili olarak, olası adımların Türkiye ve Yunanistan’daki seçimlerin sonrasında atılmasının beklendiğini yazan gazete, bu çerçevede, BM Genel Sekreterinin tüm paydaşlarla temas kurma çabalarının, BM Genel Sekreterliğinden üst düzey bir yetkili aracılığıyla devam etmesinin beklendiğini kaydetti.

Öte yandan önümüzdeki dönemde, Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Teknik Komitesi, yangınlara ve depremlere müdahale edilmesi konusunda Kriz Yönetimi Teknik Komitesi, Çevre Teknik Komitesi, Kültür Teknik Komitesi aynı zamanda Ekonomik Konularla ilgili Teknik Komite tarafından bazı inisiyatiflerin hayata geçirilmesinin beklendiğini ifade eden gazete, Kültürel Miras Teknik Komitesi yanı sıra Eğitim, Sağlık, Suç ve İnsani Konularla ilgili teknik komitelerin çalışmalarının devam ettiğini de ekledi.