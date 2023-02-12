Omiru: “AB’yi Kıbrıs sorunu için değerlendirme zamanıdır”

Rum Meclisi'nin eski başkanlarından Yannakis Omiru bugün belirlenecek yeni Rum Yönetimi Başkanının, AB üyeliğini Kıbrıs sorununun çözümü ana hedefini ileri götürmek için kullanması gerektiği görüşünü belirtti.

Omiru, Fileleftheros’ta yayımlanan makalesinde, tam üye devlet sıfatını Avrupa Birliği’nin Türkiye’ye çözüm baskısı yapmak için kullanmaları gerektiğini savundu. Omiru, “Kıbrıs ve Yunanistan olarak tarihî sorumluluklarımızı üstlenmek sorundayız. Aksi halde 1990’lı yılların başından beri oluşturduğumuz Kıbrıs sorununun Avrupa boyutunun kullanılması taktiğimizin tamamen güçten düşmesi ve sonuçsuz kalması riski ortadadır” ifadesine yer verdi.

“Görevimiz Kıbrıs ve Yunanistan’daki bütün güçlerimizi harekete geçirerek, nihai hedefimiz olan Türkiye’nin adil, demokratik ve Avrupa ilkelerine uygun çözüme rıza göstermek zorunda bırakmak için, menfaatlerimizin örtüştüğü AB üyesi ülkelerle ittifaklar oluşturmaktır” dedi.

Avrupa Konseyi’nin “Kıbrıs sorununa aktif müdahil oluşunu sağlayacak somut kararlar alabileceğini” savunan Omiru kast ettiği kararlara şu örnekleri verdi:

“Çözüm çabalarında somut bir rolü olacak bir Kıbrıs koordinatörü atamak. AB’nin himayesinde ve Rum yönetiminin desteğiyle Kıbrıslı Türk ve Rumların ortak etkinlik ve işbirliğini gündeme getirecek plan ve tedbirleri almak. Kapsamlı bir ana çözüm ilkeleri taslağı oluşturmak hedefiyle Kıbrıs sorununu bir sonraki Avrupa Konseyi’nin gündemine almak. Kıbrıs’ı, bağımsızlık ve egemenliğini garanti edecek kapsamlı bir Avrupa güvenlik sistemine dahil etmek”