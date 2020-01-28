Omonya Futbol Kulübü Başkanından şike iddiları ile ilgili basın toplantısı

Rum futbolunda şike iddiaları dün Omonya Futbol Kulübü Başkanı Stavros Papastavru’nun düzenlediği basın toplantısıyla yeni bir boyut kazandı.

Politis ve diğer gazeteler, manşetten verdikleri haberlerinde, Omonya Futbol Kulübü Başkanı Stavros Papastravru’nun dün bir basın toplantısı düzenleyerek, kulüp başkanlığını devraldığı günden itibaren kendisine şike yapma yönünde teklifler geldiğini açıkladığını yazdı.

Habere göre, Papastavru, kulüp başkanlığını devraldığı günden itibaren diğer futbol kulüpleri veya futbolla ilgili kişilerin kendisine, hakemleri, kulüp oyuncularını ya da maçları satın alma yönünde tekliflerde bulunduklarını iddia etti.

Papastavru, hatta bazı çevrelerin, “kupa sahibi olmak veya kazanmak konusunda mevcut ortalama fiyatı dahi kendilerine bildirdiklerini” ifade ederek, “devletin bunları önleyecek ve ifade vermesi durumunda kendisini koruyacak mekanizmasının bulunmadığını da gördüğünü” vurguladı.

Papastavru’nun basın açıklaması öncesinde Rum Adalet Bakanı Yorgos Savvidis ve Rum Polis Genel Müdürü’yle görüştüğünü belirten gazete, Adalet Bakanı Savvidis’in de Papastavru’ya cevaben yaptığı açıklamada, şike olaylarının kanıtlanmasının zorluğuna dikkat çektiğini yazdı.

Habere göre, Savvidis, polisin elinde kanıtlar bulunması durumunda gerekeni yapacağını da ifade etti.

Gazete, Rum polis müdürünün dün Papastavru’yla gerçekleştirdiği görüşmede, kamuoyu önünde söylediklerini resmi ifade olarak polise de vermesi talebinde bulunduğunu ancak Papastravru’nun, Rum polisinin kendisini koruyamayacağı ve suçluların cezalandırılacaklarına inanmadığı için “düşüneceği” yanıtını verdiğini yazdı.

Haberde, Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis’in konuya müdahil olduğu ve 7 Şubat tarihinde, Rum Adalet Bakanı, polis genel müdürü, futbol federasyonu yetkilileri ve diğer ilgili unsurların katılacakları bir toplantı gerçekleştireceği de hatırlatıldı.

AEL TAKIMI LİGDEN ÇEKİLME UYARISINDA BULUNDU

Gazete haberinin devamında, Omonya Başkanı Papatravru’nun açıklamaları sonrasında Rum Futbol Federasyonu’ndan (KOP) da yazılı bir açıklama geldiğini yazdı. AEL futbol takımının ise benzer iddialarda bulunarak, ligden çekilme kararı alabileceği uyarısında bulunduğu kaydedildi.

Habere göre, KOP’un açıklamasında, Papastavru’ya iddialarına ilişkin kanıtlar sunması çağrısında bulunuldu.

AEL kulübü ise, hafta sonu AEK’le yaptığı maçı 3-1 kaybetmesinin ardından yazılı açıklamada bulunarak, yaşananların şans eseri olmadığını, organize bir durum olduğunu ve konuya ilişkin tüm verileri UEFA’ya vereceklerini ifade etti.

Kulüp, ligden çekilmek de dahil her türlü olasılığı gözden geçireceklerini vurguladı.

Fileleftheros gazetesi ise konuya ilişkin haberi, “UEFA, Elimizde Belgeler Var Dedi – UEFA’dan Ek Yardım – Papastavru’nun Açıklamaları Sonrasında Futbol Altüst” başlıkları altında verirken, UEFA heyetinin bugün Rum Adalet Bakanı’yla görüşme gerçekleştireceğini yazdı.

Gazete, Rum futbolundaki şike iddialarının araştırılmasına yardımcı olmak adına adada bulunan üç kişilik UEFA heyetinin, futbolda şike iddialarını içeren altı dosya hakkında dün Rum polisiyle uzun görüşmeler gerçekleştirdiğini belirtirken, UEFA heyetinin şikeye ilişkin elindeki tüm bilgileri Rum polisine iletme taahhüdünde bulunduğunu aktardı.

Gazete, UEFA’nın, maçların şikeli olma ihtimalini inceleyecek uzmanları ve analiz programları olduğunu vurguladı.

Diğer gazeteler ise konuya ilişkin haberlerini şu başlıklarla yansıttı:

Alithia, “Futbolda Yeni Deprem – Omonya Başkanı Lig ve Kupa Maçlarının Satın Alınması Önerilerinden Bahsetti”; Haravgi, “Omonya Şikeli Maçlara Kırmızı Kart Gösterdi”.