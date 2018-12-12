Önce Ankara'ya gitmek istiyor

BM’nin, “Kıbrıs sorunu için atanan geçici özel danışman Jane Holle Lute’un temaslarının sonuç vermesinin anahtarının Ankara’da olduğunu anladığı ve çabaların, dün itibarıyla, Lute ile Türkiye Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu arasında yarın veya öbür gün görüşme ayarlanması üzerinde yoğunlaştığı” iddia edildi.

Fileleftheros gazetesi “Mevlüt ile Görüşme Kilit… Lute Kıbrıs’a Gelmeden Önce Türk Dışişleri Bakanı ile Görüşmek İstiyor” başlık ve spotuyla manşetten aktardığı haberinde, BM’nin, izlenecek süreçle ilgili bir yol haritası belirlenmesi için, tarafların niyetiyle ilgili bir görüntü elde etmek istediğini yazdı.

Gazete, Lute’un adaya gerçekleştirdiği bir önceki ziyaretten birtakım izlenimler edindiğini de belirtti.

Lute’un bugün, New York’ta, Yunanistan Dışişleri Bakan Vekili Yorgos Katrugalos ile görüşeceğini kaydeden gazete, “yapbozda geriye kalan son parçayı, Lute’un görevinin sonuca varmasında en önemli unsuru teşkil eden Türk tarafının koyacağını” yazdı.

Gazete, Lute ile Çavuşoğlu arasında cuma gününe kadar görüşme ayarlanması halinde, Lute’un İngiltere dışındaki tüm taraflarla temaslarını tamamlamış olacağını ve Çavuşoğlu ile yapacağı görüşmenin, Çavuşoğlu’nun söyleyecekleriyle referans şartlarında ne kadar anlaşma sağlanabileceği konusunun netleşecek olması bakımından önem taşıdığını kaydetti.

Lute’un, son bilgilere göre cuma akşamı adaya gelmesinin beklendiğini yazan gazete, Rum tarafının, referans şartlarıyla ilgili anlaşma sağlanması konusunda hazır olduğunu bir kez daha tekrarladığını belirtti.

Haberde, Lute’un hafta sonu Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis ve Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı ile görüşeceği; ayrıca BM Genel Sekreteri’nin Kıbrıs Özel Temsilcisi Elizabeth Spehar ile de görüşme yapması olasılığının bulunduğu ifade edildi.

PRODROMU: “SIKI TAKVİMLER YOK”

Gazete devamla, Rum Hükümet Sözcüsü Prodromos Prodromu’nun Rum Radyosu RİK’e dün yaptığı açıklamalarda, süreçle ilgili sıkı takvimler bulunmadığını ve “yıl sonuna kadar” ifadesinin, referans şartlarının birkaç hafta içerisinde belirlenebileceği konusunda yapılan değerlendirmelerden çıktığını söylediğini yazdı.

Habere göre Prodromu, BM Genel Sekreteri Antonio Guterres’in, müzakereler için başlatılan yeni girişimin boşa çıkmaması için, referans şartlarında ön anlaşma olmasını istediğini kaydetti.

RUM SİYASİ PARTİLERDEN FARKLI TEPKİLER

Gazete, bir diğer haberinde de, Rum siyasi partilerin son günlerde yaşanan gelişmelerle ilgili farklı tepkiler gösterdiğini aktardı.

Habere göre DİSİ, son günlerde yaşanan gelişmelerin, memleketin geleceği açısından en kritik gelişmeler olduğuna dikkati çekti.

AKEL de, herkesin büyük bir sorumluluk üstlenerek, Anastasiadis’i müzakerelerin ilerleyen günlerde yeniden başlaması için gösterdiği çabaya destek vermesi gerektiğini kaydetti.

Dayanışma Hareketi ise, şu an gerekli olan şeyin, tüm siyasi güçlerin gecikmeli de olsa masaya oturarak sorunu bütünüyle tartışması olduğunu belirtti.

Habere göre Ekologlar ve Vatandaşlar İşbirliği de, Lute’un gelişi öncesinde Ulusal Konsey yerine müzakere grubunun bilgilendirilmek üzere çağrılmasından hoşnut olmadığını ifade etti.

Rum Ulusal Halk Cephesi de (ELAM), AKEL’in müzakere grubundan ayrılmasının Rum Hükümeti’nin Guterres Çerçevesi’ni körü körüne benimsemesini hedeflediğini açıkladı.

SPEHAR: “TARAFLAR LUTE İLE VERİMLİ TARTIŞMALAR YAPMALI”

Bu arada, Alithia gazetesi de, BM Genel Sekreteri’nin Kıbrıs Özel Temsilcisi Elizabeth Spehar’ın, taraflara, Lute ile verimli ve yapıcı görüşmeler yapmaları ve bu görüşmelerin sonucunun, Kıbrıs sorunu müzakereleri açısından kritik öneme sahip olduğunu anlamaları mesajını gönderdiğini yazdı.

Habere göre Spehar, Ledra Palace’ta verdiği yeni yıl resepsiyonunda yaptığı konuşmada, adada, Kıbrıs sorununa bütünlüklü bir çözüm bulunması sürecinin dönüm noktasına ulaştığı konusundaki bilinçliliğin arttığını kaydederken, Sivil Toplum Örgütleri’nin barış sürecine müdahil olmasının öneminin de altını çizdi.

BM’nin, çözümün mümkün olduğunu düşündüğünü belirten Spehar, çözümün ve adanın geleceğinin, Kıbrıslıların elinde olduğuna ve liderlerin de müzakerelerdeki esas sorumluluğa sahip olduğuna inandığını kaydetti.

Spehar, konuşmasında Güven Yaratıcı Önlemler (GYÖ) konusuna da değinerek, GYÖ’lerde sınırlı ilerleme sağlandığını; bazı teknik komiteler çalışmalarına devam ederken, bazılarının da hiç bir araya gelmediğini belirtti.

Habere göre Spehar, yapılan işin çok büyük bir iş olduğunu da vurgulayarak, müzakerelerin son turunda, daha önce benzeri görülmemiş bir ilerleme sağlandığını herkesin hatırlaması gerektiğini söyledi.

Güncelleme Tarihi: 12 Aralık 2018, 18:27