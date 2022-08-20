Önümüzdeki hafta online görüşme olacak

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’ın Özel Temsilcisi Ergün Olgun ile Rum tarafının müzakerecisi Menelaos Menelau'nun önümüzdeki hafta online görüşme yapacağı bildirildi.

Haravgi gazetesinin Kıbrıs Rum Haber Ajansı'na (KİPE) dayandırdığı habere göre, görüşme, Birleşmiş Milletler (BM) himayesinde ve BM Genel Sekreterinin Kıbrıs Özel Temcilsici Colin Stewart’ın katılımıyla yapılacak. Son görüşmenin Temmuz’un 3. haftası yapıldığı belirtildi. Gazete, görüşmelerin, iki taraflı teknik komitelerin ilgilendiği konulara odaklanmasının beklendiğini yazdı.

Gazeteye göre “aynı kaynak” Olgun ile Menelau’nun, Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis ile kendisine eşlik edecek olan heyetin, BM Genel Kurulu toplantısı ve orada yapacağı diğer temaslar için Eylül ayının ikinci yarısında New York’a gitmeden önce, 1-2 veya daha fazla çevrimiçi görüşme yapmalarının beklendiğine de işaret etti.

Gazete, Anastasiadis’in BM Genel Genel Kurulu toplantısı için gideceği New York’ta BM Genel Sekreteri Antonio Guterres’le görüşeceğini de anımsattı.

Alithia gazetesi de habere "Başlangıç Faaliyetlerine Göre Teknik Komite Konularıyla Olacak- Genel Sekreterin Temsilcisi Colin Stewart da Katılacak" başlıklarıyla yer verdi.