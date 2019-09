"Ortak zeminde diken siyasi eşitlik"

Rum basını; tarafların, aralarında referans şartlarında mutabakat için ortak zemin bulunduğuna ikna etmeleri şartıyla, BM Genel Sekreteri Antonio Guterres’in Kıbrıs prosedürünün ilerlemesine yardımcı olmaya niyetli olduğunu, ancak ortak zemin bağlamında siyasi eşitlik konusunun “diken teşkil ettiğini” haber verdi.

Politis haberi manşetten; “Siyasi Eşitlik Konusunda Denge Arıyorlar… Üçlü Toplantıyı Taraflar Arasında Ortak Zemin Belirler… Kıbrıs Türk Tarafında Başkan Anastasiadis’in Gerçek Niyeti Konusunda Çekince… Kıbrıs Cumhuriyeti Maraş Konusunda BM Güvenlik Konseyi’ne Başvuruyor” başlık ve spotlarıyla aktardı.

Haberde, prosedürün bir üçlü görüşmeye (Akıncı-Guterres-Anastasiadis) ilerleyebilmesi için BM’nin ve tarafların, ana öneme sahip siyasi eşitlik meselesinde herkesi tatmin edecek bir formül aramakta olduğu belirtildi.

Habere göre, Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis BM Genel Sekreteri Antonio Guterres’le dün gerçekleşen görüşmesinden çıkışında; “Guterres’in, iki taraf arasında ortak zemin ve karşılıklı anlayış varsa üçlü toplantıyı çağırmaya niyetli olduğunu” söylerken, bilgi sahibi kaynaklar, böyle bir görüşmeyi, Ekim ayının ikinci yarısına tarihlendiriyor.

9 AĞUSTOS’TA KAYDEDİLEN ANA NOKTALARDA ÖZETLENECEK REFERANS ŞARTLARI İLE ÜÇLÜ GÖRÜŞME

Rum Yönetimi; Genel Sekreter’in, liderlerin 9 Ağustos’taki gayrı resmî görüşmesinde kaydedilen ana noktalarda özetlenecek referans şartları ile bir üçlü görüşme çağırmasını istediğine işaret eden gazete, fakat Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı’nın 9 Ağustos görüşmesinin hemen ardından dile getirdiği siyasi eşitlik meselesindeki ana itirazının Kıbrıs Türk tarafında halen varlığını koruduğuna işaret etti.

Guterres’in, tarafların en azından referans şartlarında mutabık olma noktalarının hiç olmazsa işareti olmasını istediğine dikkat çeken gazeteye göre, Rum tarafı önümüzdeki pazartesi günü gerçekleşecek Akıncı-Guterres görüşmesinin, “Akıncı’nın, Türkiye’nin söylem ve taleplerinden farklılaşacak durumda olup olmadığının görünmesine yardımcı olacağı” görüşünde.

Anastasiadis, Guterres’le görüşmesi sonrasında yaptığı açıklamada, liderler ile Genel Sekreter’in görüşmesinin ardından, bütün tarafların, TC Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu’nun istediği gayrı resmî beşli konferansa ilerlemesi ihtimalini açık bıraktı.

RUM TARAFI BEŞLİ KONFERANSTA GÜVENLİK VE GARANTİLERİN DE GÖRÜŞÜLMESİNİ İSTİYOR

Rum tarafı, Kıbrıs sorununun, özlü bir konferansın son aşamasında müzakereye açılacak dış yönlerinin (garantiler ve güvenlik) de böyle bir beşli konferansta görüşülmesini, Türkiye ise üçlü görüşme öncesinde, çözüm şeklinin ve müzakere konusunun belirlenmesi için gayrı resmî beşli konferans istiyor. Gazete, bu iki talep arasında bir altın kesit bulunması ve üçlü görüşmenin ardından, Rum tarafının ve Türkiye’nin istediklerinin görüşüleceği bir gayrı resmî konferans düzenlenmesinin muhtemel olduğunu yazdı.

Habere göre, Guterres’le görüşmesinin ardından çok memnun görünen Anastasiadis, 11 Şubat 2014 Ortak Açıklaması, Crans - Montana’ya kadar varılan yakınlaşmalar ve Guterres’in 30 Haziran 2017’de sunduğu çerçeve zemininde referans şartlarında bir anlaşmaya hazır olduğunu söyledi, çözüm şekli konusunda ise “Kıbrıs Rum tarafı için bu nettir (iki bölgeli iki toplumlu federasyon)” dedi.

ANASTASİADİS KAPALI MARAŞ KONUSUNU GÜVENLİK KONSEYİ’NE GÖTÜRME NİYETİNDE

Aynı gazetenin; “Daimi Üyeleri Bilgilendirdi… Başkan Anastasiadis Maraş Konusunu BM Güvenlik Konseyi’ne Götürecek” başlıklı haberine göre, Anastasiadis dün akşam BM Güvenlik Konseyi Daimi Üyesi 5 ülkenin daimi temsilcileri ile, kendi inisiyatifinde düzenlenen çalışma yemeğinde, kapalı Maraş konusunda BM Güvenlik Konseyi’ne başvurma niyetini ortaya koydu.

Çalışma yemeğinde muhataplarına, Kapalı Maraş’ın iskâna açılması “tehditleri” ve Kıbrıs müzakerelerini yeniden başlatma çabalarını anlatan Anastasiadis, Guterres’le baş başa görüşmesinde ele alınanları da aktardı.

Gerek Anastasiadis’in gerek New York’ta kendisine eşlik etmekte olan Dışişleri Bakanı Nikos Hristodulidis’in önceki günlerde yaptıkları ikili temaslarda, Güvenlik Konseyi Daimi Üyeleri’nin Maraş meselesiyle ilgili 550 ve 789 sayılı kararlara mutlak saygı gösterilmesine destek verdiklerinin ortaya çıktığını yazan gazete, Rum yönetiminin bu konuda, Güvenlik Konseyi düzeyinde tam olarak ne yapacağına dair sızan hiçbir bilgi bulunmadığını yazdı.

“GUTERRES, İYİ NİYET MİSYONU RAPORU ÖNCESİNDE GÖRÜNTÜYÜ NETLEŞTİRMEK İÇİN ÜÇLÜ GÖRÜŞMEYE GİTMEK İSTEYEBİLİR”

Fileleftheros; “Kararlar Pazartesinden Sonra… BM Genel Sekreteri’nin Başkan Anastasiadis ve Akıncı’yla Ortak Görüşme Yapması Görünür” başlıklı manşet haberinde, diplomatik bir kaynağa dayanarak, Genel Sekreter’in üçlü görüşmeye, Cumhurbaşkanı Akıncı ile Pazartesi yapacağı görüşmeden ve garantör ülke temsilcileriyle New York’ta görüşen Kıbrıs Geçici Özel Danışmanı Jane Holl Lute’tan yeniden bilgi aldıktan sonra karar vereceğini yazdı.

“Genel Sekreter’in sonuç getirici görüşmeler istediği dikkate alındığında, bugünkü olgularla bir üçlü görüşme yapılması zor görünüyor. Şu ana kadar referans şartlarında anlaşmaya varılamaması olumsuz unsur görünüyor” ifadesine yer veren gazete, yine de Guterres’in iki lider ile üçlü toplantı yapmasının da ihtimal dahilinde olduğunu yazdı.

Habere göre, New York’taki diplomatik çevreler; Genel Sekreter’in, Güvenlik Konseyi’nin iyi niyet misyonuyla ilgili kendisinden istediği rapor öncesinde, görüntüyü netleştirmek maksadıyla bir üçlü görüşmeye gitmek isteyebileceğine dikkat çekti. Guterres’in iyi niyet misyonu raporunu 15 Kasım’da sunması gerekiyor. New York’taki diplomatik çevreler, “o zamana kadar da (15 Kasım) sonuç olmazsa, Lute’un misyonu da tamamlanabilir” görüşünde.

“YALNIZ KIBRISLI RUMLARIN İNSAN HAKLARINI TALEP ETMİYORUZ”

Aynı gazete; Anastasiadis’in, “Amerika Kıbrıs Örgütleri Federasyonu” tarafından Perşembe gecesi onuruna verilen yemek sonrasında düzenlenen etkinlikte, “Kıbrıslı Rumların değil Kıbrıslı Türklerin insan haklarını da talep ediyoruz” iddiasında bulunduğunu yazdı.

Habere göre Anastasiadis, “Şu anda biz, ümidin yaşamasına olanak tanıyacak şartları yaratmak için çabalarken bile Kıbrıs Cumhuriyeti’nin MEB’indeki egemenlik haklarını ihlal ederek, Maraş’ı iskana açma tehdidiyle müdahalede bulunanlardan kurtulmaya çalışıyoruz” dedi.

Althia da haberi şu başlık ve spotlarla manşete çekti: “Üçlü Görüşme ‘Kilidi Açılıyor’… Guterres-Başkan Anastasiadis Baş Başa Görüşmesi Genel Sekreter’i Daha Da Cesaretlendirdi… BM Genel Sekreteri Bundan Sonraki Adımlara İlişkin Kararını, Pazartesi Günkü Mustafa Akıncı İle De Görüşmesinden Sonra Açıklayacak…. Anastasiadis: Ekim Ayı İçerisinde Üçlü Görüşme İhtimali de Gayrı Resmî Beşli Konferans İhtimali De Görünür”

Gazete, Anastasiadis’in; Guterres’le görüşmesinin ardından yaptığı açıklamada, gerek üçlü görüşme gerek beşli gayrı resmî toplantı ihtimalinin görünür olduğu, ya New York’ta veya bir Avrupa başkentinde gerçekleşecek üçlü görüşmenin tam tarihine Guterres’in karar vereceği, üçlü görüşmede referans şartlarına dair bir sonuca varılırsa Genel Sekreter’in gayrı resmî beşli konferans aşamasına ilerleyeceği açıklamasına yer verdi.

Haravgi; “Bir Sonraki Adım Üçlü Görüşme” başlıklı manşet haberinde, Genel Sekreter’in bundan sonrası için kararını, Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı’yı ve Kıbrıs Geçici Özel Danışmanı Jane Holl Lute’u da dinledikten sonra vereceğini yazdı.