Özel temsilci konusunda yoğun perde gerisi

Kıbrıs’taki BM Genel Sekreteri’nin temsilci görevini üstelenecek kişi konusunda son günlerde yoğun perde gerisi yaşandığı belirtildi.

Alithia gazetesi, “Temsilci Konusunda Çetin Perde Gerisi” başlıklı haberinde, özel temsilci konusunda gayrı resmi düzeyde ilerleme olduğunu ve her şeyin üzerinde anlaşmaya varıldığı görüntüsü oluştuğu belirtilerek, özel temsilci için Norveç’in BM Daimi Temsilcisi Mona Jool’un isminin geçtiğine işaret edildi.

Özel temsilci atandı yönündeki haberlerin Rum hükümeti tarafından aynı gün değil de iki gün sonra yalanlandığına dikkat çekilen haberde, gerçek dışı olan bir haberin genelde aynı gün yalanlandığına vurgu yapılarak hafta sonunda yaşananların “garip ve paradoks” olduğu kaydedildi.

Gerek BM kanadından, gerekse Kıbrıs Türk kanadından gelen bilgilerin, geçen hafta Mona Jool isminden bahsedildiği yönünde olduğunu yazan gazete, Rum Yönetimi Başkanı Nikos Hristodulidis’in de Mona Jool ismine olumlu yanıt verdiğinin hem Rum Yönetimi, hem de BM kaynaklarından doğrulandığını vurguladı.

Gazete, geçen hafta diplomatlar tarafından sızdırılan “gelecek hafta özel temsilcinin atanacağına” dair bilgilerin de tesadüf olmadığı ve öncesinde görüşülmeyen bir ismin de tepeden inmediğine dikkat çekti.

Aynı konuyla ilgili bir diğer haberde ise, eski temsilci Espen Barth Eide’nin yakın çalışma arkadaşı Jool’un atanmasının engellenmesi için perde gerisinde çaba harcandığını ancak bu atamaya hangi tarafın itiraz ettiği ve ne gibi nedenler ortaya koyduğunun netleştirilemediği belirtildi.

Ötye yandan, temsilci konusunda anlaşmaya varıldığı, ismin bilindiği ve Kıbrıs Rum Yönetimi Lideri Nikos Hristodulidis’in olumlu yanıt verdiğinden bahsettiği yönünde haberlerin yayımlandığı Kıbrıs Türk basınında dün tutum değişikliği olduğu ve Kıbrıs Rum tarafının inkarının "takip edildiği" iddia edildi.

Güncelleme Tarihi: 19 Ekim 2023, 12:11