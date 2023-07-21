Pantelidis'ten liderlerin ortak ziyaretine ilişkin açıklama

Kayıp Şahıslar Komitesi’nin Rum üyesi Leonidas Pantelidis, gündemde olan Kıbrıs’taki liderlerin, Antropoloji Laboratuvarını ziyaret etmesi konusunda açıklamalarda bulundu.

Alithia gazetesi ve diğer gazeteler, Pantelidis’in bir etkinlik sonrasında konuyla ilgili yapmış olduğu açıklamalara yer verdiler.

Habere göre Pantelidis, Rum Yönetimi Bakanı Nikos Hristodulidis ve Kıbrıs Türk lider Ersin Tatar’ın, Antropoloji Laboratuvarı’na yönelik beklenen ortak ziyaretinin, önemli olduğunu ayrıca bu durumun tek başına, siyasi liderliğin, KŞK’nin zor çalışmalarına desteği ifade edeceğini belirtti.

Ortak ziyaret konusunda prensipte anlaşmaya varıldığını söyleyen Pantelidis, "geriye sadece büyük bir ihtimalle 31 Temmuz olacak olan ziyaret tarihinin belirlenmesinin kaldığını" ifade etti.

Ziyaret sonrasındaki ortak açıklama konusundaki bir soru üzerine Pantelidis, ilgili çalışmaların bulunduğunu, bununla birlikte ortak açıklamanın ötesinde özlü bir görüşmenin yapılması temennisinde de bulundu.

Pantelidis, Rum Yönetimi Başkanı Nikos Hristodulidis’in çabaların hızlandırılması ve güçlendirilmesine yönelik bazı önerilerin var olduğuna dair açıklamasına atıfta bulunarak ziyaretin önemini vurguladı.

Ziyaretin ayrıntılarının sorulması üzerine Pantelidis, iki liderin; kazılar sırasında bulunan kemik kalıntılarının gittiği yer olan Antropoloji Laboratuvarını ziyaret edeceğini belirtirken laboratuvarın, belli sayıda Kıbrıslı Rum ve belli sayıda Kıbrıslı Türk bilim insanı ve genetikçinin yer aldığı iki toplumlu bir yapısı olduğunu anımsattı.

Ziyaretin yapılış yöntemi ile düzenlenmesinin, liderlere baş başa görüşme imkanı sağlayıp sağlayamayacağı şeklindeki soru üzerine Pantelidis, bunun KŞK’ye bağlı olmadığını, ancak ziyaretin olabildiğince verimli olması amacıyla ziyaretin organize edilmesi için BM’nin bir çabası olduğunu söyledi.

Pantelidis, Atlılar’daki toplu mezar konusunda ise, bunun komitenin programı dahilinde olduğunu buna bağlı olarak kazı yapılacak her yer yerde olduğu gibi araştırma yapılacağını belirtti.