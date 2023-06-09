Papanastasiu, BP ve ExxonMobil şirketleriyle görüşecek

Rum Enerji Bakanı Yorgos Papanastasiu’nun enerji ve yatırımlar konusunda temaslarda bulunmak amacıyla Londra’da bulunduğu belirtildi.

Alithia gazetesi, iki günlük çalışma ziyareti için Londra’da bulunan Papanastasiu’nun, BP ve Exxon Mobil şirketlerinin yetkilileriyle ayrı ayrı görüşeceğini yazdı.

Gazete, Enerji Bakanlığı’ndan yapılan açıklamaya dayanarak, Papanastasiu’nun bugün gerçekleştirilecek olan “The Cyprus Investment Summit” konulu Economist toplantısına da katılacağını belirtti.

Toplantının, Rum Yönetimi Yüksek Komiserliği, Invest Cyprus ve “Cypriots İn the City” Derneği tarafından organize edildiğini belirten gazete, Papanastasiu’nun, toplantı çerçevesinde hidrokarbon alanındaki gelişmeler, hükümetin doğal gaz getirilmesi yönündeki çabalarından söz edeceğini yazdı.

Habere göre Papanastasiu ayrıca yatırımların cazip hale getirilmesi stratejisinin yanı sıra yenilenebilir enerji kaynaklarına yönelik projelerin ruhsatlandırılması konularından da bahsedecek.