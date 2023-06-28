Papanastasiu, ENI şirketiyle görüştü

Rum Enerji Bakanı Yorgos Papanastasiu, ENI yetkililerinin Güney Kıbrıs-İsrail arasında boru hattı inşa edilmesine olumlu yaklaştığını ifade etti.

Haravgi ve diğer gazeteler, Enerji Bakanı Yorgos Papanastasiu’nun, Rum Yönetimi Başkanı Nikos Hristodulidis ve ENI CEO’su Claudio Descalzi ile görüşmesinin ardından yaptığı açıklamalara yer verdi.

Habere göre, Papanastasiu, ENI’nin, sıvılaştırılmış doğal gaz ihracatıyla Güney Kıbrıs’taki altyapıların geliştirilmesini haklı çıkartacak rezervlerin olmasına bağlı olarak Güney Kıbrıs ile İsrail arasında boru hattı inşa edilmesine olumlu yaklaştığını ifade etti.

Güney Kıbrıs’ın tek yanlı ilan ettiği “Münhasır Ekonomik Bölgesi” içerisindeki 6’ıncı parseldeki yatakların geliştirilmesi planının da en kısa zamanda beklendiğini söyledi.

ENI’nin, Total şirketindeki ortaklarıyla konuştuktan sonra bir teklif sunacağını söyleyen Papanastasiu, elektrik üretimi maksatlı olarak Güney Kıbrıs’ta ne kadar hızlı doğal gaz elde edilebileceğini görmek için bir sonraki aşamaya geçecekleri bir görüşmenin ise yakın gelecekte yapılacağını ifade etti.

ENI CEO’su Descalzi ise, şirketin, İsrail’den Güney Kıbrıs’a yönelik boru hattına ilişkin Rum hükümetinin önerisini destekleyip desteklemediği şeklindeki soru üzerine, ENI’nin hükümeti her zaman desteklediğini çünkü şirkete ev sahipliği yaptığını ve iki taraf arasında iş birliğinin olduğunu belirtti.