‘Paşiammo’daki kazılarda insan kemik kalıntılarına ve kişisel eşyalara ulaşıldı’

Güney Kıbrıs Başkanlığı İnsani Konular ve Dış Rumlar Komiseri Fotis Fotiu, Paşiammo bölgesinde başlatılan kazılar çerçevesinde, muhtemelen Ağustos 1964 yılındaki Rum Milli Muhafız Ordusu askerlerine ait olduğu düşünülen insan kemik kalıntıları ve kişisel eşyalara ulaşıldığını söyledi.

Alithia gazetesi ve diğer gazeteler, Güney Kıbrıs Başkanlığı İnsani Konular ve Dış Rumlar Komiseri Fotis Fotiu’nun, Lefkoşa’nın güneyinde Paşiammo bölgesinde, 1963-64 yıllarında askeri hastanenin bulunduğu alanda hayatlarını kaybedenlerin gömülü olduğuna inanılan noktalarda, 9 Ekim tarihinde başlatılan kazı çalışmaları hakkında Rum Haber Ajansı’na yapmış olduğu açıklamalarına geniş yer verdiler.

Habere göre Fotiu, Paşiammo’daki RMMO’ya ait hastane alanında RMMO üyelerine ait olduğuna inanılan insani kemik kalıntıları ile kişisel eşyaların tespit edildiğini, kemik kalıntılarının, DNA eşleştirmesi için Genetik ve Nöroloji Enstitüsü uzmanlarına teslim edildiğini belirtti.

Sonuçların hafta içerisinde alınmasının beklendiğini ifade eden Fotiu, Güney Kıbrıs programları içerisinde dahil olan kazı çalışmalarının devam edeceğini söyledi.

Fotiu açıklamaları çerçevesinde kazı noktasında mühimmatın var olmasından dolayı da çalışmaların güçlüğünden söz etti.

Paşiammo’daki kazı çalışmalarına yönelik Bakanlar Kurulu’nun kararına da atıfta bulunan Fotiu, kararın; Paşiammo hastanesi ve “Panayias Hrisopateritisas” mezarlığındaki iki alan olmakla birlikte üç yer ile ilgili olduğunu söyledi.

Fotiu, hastane personelinin gömülü olduğuna inanılan Baf Mezarlığındaki gömü alanlardan da söz etti.

(TAK)