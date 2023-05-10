PEGA Güney Kıbrıs’ı “casus yazılımlarının yolgeçen hanı” olarak gösterdi

Avrupa Parlamentosu’nun (AP), AB ülkelerinde özel konuşmaları yasadışı dinleme sistemlerini araştırmak üzere oluşturduğu özel komitesinin (PEGA) hazırlayıp önceki gün, öneri metni eşliğinde onaylanan ve 12 Haziran’da AP genel kuruluna sunulacak raporunda Güney Kıbrıs “dinleme sistemlerinin dolaşım kavşağı” olarak gösteriliyor.

Fileleftheros “Patentli Yolgeçen Hanı… PEGA’dan Yasadışı Dinleme Yazılımları ihracı Konusunda Kıbrıs’a Sert Şamar” başlığıyla manşete çektiği haberinde, “Kıbrıs artık uluslararasında, dinleme yazılımları ihraç kavşağı olarak görülüyor” vurgusunu yaptı.

PEGA raporu ve ilişiğindeki öneri metninin içeriklerinin önceki gün PEGA komitesinde 30 olumlu, 5 karşı ve 2 çekimser oy ile resmiyet kazandığına dikkat çeken gazete, hem raporda Güney Kıbrıs’ın “yolgeçen hanı olarak gösterildiğine”, tavsiye metninde de “insan haklarının ihlal edildiği ülkelere spywere gönderdiğinden söz edildiğine” dikkat çekti.

Önceki günkü oylamanın Güney Kıbrıs’a “sert bir mesaj verdiğine” dikkat çekilen habere göre, öneri metninde “Kıbrıs’ta, AB’nin çifte kullanıma sahip (dual use / toplum yararına da kötü niyetle de kullanılabilecek) ürünlerle ilgili tüzüğünü kötü uyguladığına dair işaretler var” ifadesine yer verildi.

Metnin bir başka noktasında Güney Kıbrıs’a “verdiği bütün casus yazılım ihracat izinlerini detaylıca inceleme, gerekli olanları iptal etme, AB piyasasındaki izleme yazılımı ihtiva eden malzeme gönderimini gözden geçirme, Güney Kıbrıs’ta kayıtlı olup bu tür faaliyetlere karışan İsrail şirketlerinin veya İsrail vatandaşlarının kontrolündeki şirketlerin haritalarını çıkarma” çağrısı yapıldı.

Öneri metninin 23’üncü maddesinde Güney Kıbrıs “bu tür yazılımların hem ihracat merkezi hem de bütün dünyadaki baskıcı rejimlere bu yazılımların ihraç edildiği ülke” olarak gösteriliyor. Rum makamlarına casus van davasıyla ilgili raporları basına verme, gazeteciler, avukatlar ve sıradan kişilere yönelik casus yazılım kullanımı ve ticaretine dair bütün iddiaları Interpol ile birlikte araştırma” çağrısı yapıldı.

Hem Güney Kıbrıs’ın hem de İsarail’in Wassenaar (konvansiyonel silah ve çifte kullanıma sahip teknoloji ihracatının denetimi) anlaşmasına dahil olması gerektiğinden de söz edilen metinde Avrupa Komisyonuna, Güney Kıbrıs ve Bulgaristan gibi halen çifte kullanıma sahip ürün ihraç eden ülkeleri denetlemeye veya ilgili tüzüğü, başka ülke rejimlerine ihracını engelleyecek şekilde düzenleme çağrısı yapıldı. Güney Kıbrıs “Pegasus (NSO) ve Predator (Intellexa) gibi yazılımların ticaretini yapan şirketlerin üssü” olarak tanımlandı.

Haravgi de haberi manşetten “PEGA Dinlemelerin Karanlık Rotalarını Açıklıyor” başlığıyla aktardı. Gazete, PEGA raporu ve öneri metninde “Intellexa ve Predator yazılımı ile Güney Kıbrıs –bağlantısının kanıtlandığını, dinlemelerle ilgili siyasi, ekonomik ve kurumsal müdahalelerin doğrulandığını yazdı.

Alithia haberi “PEGA’dan Casusluk ve Van İle İlgili Öneri… Kötü Niyetli Yazılımların İhracat İzinlerinin İptali ve Raporun Yayınlanması İsteniyor” başlık ve spotu altında özetledi.

Politis “Kıbrıs: Çekici Casusluk Kavşağı” başlığını attı.