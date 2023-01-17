PEGA raporuna göre Güney Kıbrıs casus yazılım ihracat merkezi konumunda

Avrupa Parlamentosu (AP) tarafından oluşturulan ve AB ülkelerinde casus yazılım kullanımını araştırmakla görevli PEGA komitesi konuya ilişkin raporunu tamamladı.

Politis gazetesi: “PEGA: Kıbrıs Kötü Niyetli Casus Yazılım İhracat Merkezi” başlığı altında verdiği haberinde, Avrupa Parlamentosu (AP) tarafından kurulan PEGA komitesinin, AB ve Güney Kıbrıs’ta casus yazılım programcılığı ve kullanımına ilişkin araştırmasını tamamladığını, raporda Güney Kıbrıs’ın bu tür yazılımların dağıtıldığı merkezlerden biri olduğunun vurgulandığını yazdı.

Habere göre Avrupa Parlamentosu ve AB Komisyonu’na gönderilen raporda, Güney Kıbrıs’ın casus yazılım üreten şirketlerin konuşlandığı merkezlerden biri olduğu, “Wasenaar” anlaşmasını imzalamayan tek AB üyesi ülke olduğu” gibi tespitlerde bulunuldu.

Raporda, Rum hükümetine yönelik, yazılım şirketlerini denetlemesi ve Rum Başsavcılığı tarafından hazırlanan “casus van” inceleme raporunu kamuoyuna açıklaması gibi tavsiyelerde de bulunulduğu kaydedildi.