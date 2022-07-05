“Pegasus” casus yazılımı Rum hükümet birimleri tarafındankullanılmış olabilir

Rum basınında bugün yer alan bir haberde, İsrailli yazılım şirketi “NSO Group Technologies” tarafından geliştirilmiş olan Pegasus casus yazılımının, Rum hükümet birimleri tarafından kullanılmış olabileceği ifade edildi.

Fileleftheros gazetesi, konuyla ilgili haberinde, NSO Group Technologies firması yetkilisi Chaim Gelfand’ın, 21 Haziran’da AP milletvekillerinin sorularını yanıtlamaya çağrıldığını ve yaptığı açıklamada, Pegasus casus yazılımının Rum hükümet birimleri tarafından kullanılmış olma ihtimalini açıkta bıraktığını yazdı.

AKEL’in AP milletvekili ve AP’nin Pegasus casus yazılımıyla ilgili araştırma komitesi başkan yardımcısı Yorgos Georgiyu’nun, söz konusu toplantıda NSO yetkilisine doğrudan, casus yazılımın Güney Kıbrıs’taki hükümet birimlerine satılmış olup olmadığını, aynı zamanda bunun Güney Kıbrıs aracılığıyla başka ülkelere satılıp satılmadığını sorduğunu yazan gazete, NSO yetkilisinin ilk soruyu belli belirsiz yanıtlayarak, Güney Kıbrıs devlet birimlerinin bu yazılımı satın alıp almadığını söylemeyeceğini ifade ettiğini iletti.

Gazete NSO yetkilisinin Pegasus casus yazılımının Güney Kıbrıs’tan başka ülkelere satılıp satılmadığı sorusuna ise olumsuz yanıt verdiğini ekledi.