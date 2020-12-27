Perde gerisinde hareketlilik

Perde gerisinde, Kıbrıs sorunu ve Türk-Yunan ilişkileriyle ilgili paralel süreçlerin çok yakında başlaması yönünde yoğun bir hareketlilik olduğuna dikkat çeken Rum basını bu durumu, AB’nin Türkiye’ye yaptırımlar meselesini ötelediği için Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a atılan bir “can simidi” diye yorumladı.

Fileleftheros haberi manşetten “Tayyip’e Can Simidi Atıyorlar… Çok Yakında Kıbrıs Sorunu ve Türk-Yunan İlişkileriyle İlgili Paralel Süreçlerin Başlaması İçin Perde Gerisi… Hareketlilik Aracılığıyla Yaptırımları Frenlemek İstiyorlar” başlık ve spotlarıyla aktardı.

Gazete hem Kıbrıs sorunu hem de Türk-Yunan ilişkileriyle ilgili sürecin az-çok kesinleştiğini, her ikisinin de paralel ilerleyeceğini ancak iki konunun paket haline getirilmesi senaryosunun şimdilik söz konusu olmadığını yazdı.

Haberde Türk-Yunan istikşafi temaslarının Ocak ayı içerisinde başlamasında uzlaşı sağlandığı ve bürokratik düzeyde ilk görüşme tarihi aranmakta olduğu, Kıbrıs sorununda gayrı resmî beşli konferansın da Şubat başlarında başlamasının beklendiği, detaylarının da Genel Sekreter’in geçici Kıbrıs Özel Danışmanı Jane Holl Lute’un ocak ayında Ada’ya yapacağı ziyarette ele alınacağı kaydedildi.

Gazeteye göre iyi bilgili kaynaklar “bu hareketliliğin AB’deki ortakların, Mart ayında yapılması kararlaştırılan Türkiye’ye yönelik yaptırımlarının görüşülmesinden –bir kere daha- kaçınılması çabasından ayrı görülmemesi gerektiğini” söyledi. Devam eden iki prosedürün, “suni hareketliliğin yaptırımların görüşülmesini engelleyeceğine” işaret eden kaynak “Türkiye’nin bu yaklaşımına AB’deki ortaklarımız (Berlin, Roma, Madrid, Michel ve Borrel) ve NATO destek veriyor” da dedi.