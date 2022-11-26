Petridis: “Savunma kabiliyeti gerek teçhizat gere personel düzeyinde önemli ölçüde yükseldi”

Rum Savunma Bakanı Haralambos Petridis son yıllarda Rum Millî Muhafız Ordusu’nun (RMMO) “savunma” kabiliyetinin gerek teçhizat ve personel düzeyinde önemli ölçüde yükseldiğini söyledi. Petridis, son 2.5 yıldır bu yönde bakanlığı ile mükemmel ve yapıcı işbirliği içerisinde olan Rum Meclisi Savunma Komitesi’ne teşekkür etti.

Alihtia’nın haberine göre bakanlığının 2023 bütçesinin ele alındığı ve RMMO Komutanı Korgeneral Dimokritos Zervakis’in de katıldığı Meclis Savunma Komitesi toplantısı çıkışında konuşan Petridis RMMO’nun, askerî ittifaklar düzeyinde de yükseldiğini, artık sürekli olarak uluslararası ikili ve çok taraflı tatbikatlara katıldığını, bu sayede müttefikleriyle birlikte hareket etme deneyimi kazandığını söyledi. Petridis, “Savunma Bakanlığı hedefleri, Yunanistan Cumhuriyeti ve diğer müttefikler ile ilişkilerin sağlamlaşmasına bağlıdır” diye ekledi.

Rum Bakanlar Kurulu’nun ürettiği bir dizi karardan birinin de, profesyonel askerlikteki 10 yıl sınırının kaldırılması olduğunu, bu karar ile RMMO’da bu kategoride çalışanların görevlerini 42 yaşına kadar kesintisiz sürdürebileceğini belirten Petridis 42 yaşından sonra da görevde kalma olanağı sağlamak ve profesyonel askerliği güçlendirecek bir dizi önlem üzerinde çalıştıklarını anlattı.

Savunma Komitesi Başkanı ve EDEK Başkanı Marinos Sizopulos da “partisine bakılmaksızın bütün komite üyelerinin gerek Savunma Bakanlığı gerek RMMO komutanlığı ile aralarında mükemmel işbirliği olduğuna” dikkat çekerek “ana hedefimiz ülke savunması ve Millî Muhafız Ordusu’nun savaş kabiliyetinin gerek silah sistemleri gerek insan dinamiği açısından güçlendirilmesiydi. Bu, Türkiye’nin asimetrik tehditlerini artırdığı bir dönemde zaruriydi” dedi.

-Sözleşmeli Astsubaylar gidiyor yerine profesyonel askerler geliyor

Öte yandan Politis Rum meclisine sunulan değişiklik yasası ile RMMO bünyesindeki sözleşmeli astsubayların 57 yaşına kadar olan zorunlu görev süresi sonrasında 3’er yıllık sözleşmeler ile 63 yaşına kadar görev yapma haklarının 34 bin Euro’luk tazminat ödenerek kaldırılmakta olduğunu yazdı.

Habere göre sözleşmeli astsubaylar ile muvazzaf astsubaylar arasındaki eşitsizliğin ortadan kaldırılması gerekçesiyle sunulan değişiklik yasası ile Rum Savunma Bakanlığı, emekli olacak her 15 sözleşmeli astsubayın yerine 42 yaşına kadar görev yapmak üzere 13 profesyonel asker alımı yapmayı planlıyor.