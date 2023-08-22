Pile Rum Muhtarı: "Pile sakinleri endişeli ve güvensiz hissediyor"

Pile Rum Muhtarı Simos Mitidis, Kıbrıs Haber Ajansı’na Pile’de yaşanan gelişmelere ilişkin açıklamada bulundu; köylülerin kendilerini endişeli ve güvensiz hissettiğini söyledi.

Haravgi gazetesine göre Pile Rum Muhtarı Simos Mitidis, Pile-Yiğitler yolundaki iyileştirme/genişletme çalışmaları konusunda son günlerde yaşanan olaylar nedeniyle yaptığı açıklamada, Pile sakinlerinin endişeli olduğunu ve kendilerini güvensiz hissettiğini belirtti.

Mitidis, Pile-Yiğitler yolunun açılmasına ilişkin çalışmaların, Kıbrıslı Rumlar ile Kıbrıslı Türkler arasındaki ilişkilerin sıkılaştırılmasında sorunlara neden olacağını savundu.

Kendilerini endişelendiren olgunun, Ankara’ya baskı yapılarak sorunların önlenmesi için büyük dinamikleri ikna edip etmeyecekleri konusunun olduğunu söyleyen Mitidis, “Tüm kararların, sahte devletten değil Ankara’dan çıktığını hepimiz çok iyi biliyoruz” şeklinde açıklamada bulundu.

Mitidis, ABD, İngiltere, Fransa, Yunanistan, İsrail ve Mısır gibi büyük ülkelerin, UNFICYP askerlerine yönelik saldırıyı kınamalarının da olumlu bir olay diye nitelendirdi.

Yaşanan tüm bu gelişmeleri kınamanın başka pratikte ise bir diğer deyişle bölgedeki statükonun ihlal edilmesinin başka olay olduğunu belirten Mitidis, Pile sakinlerinin durumu nasıl gördüğüne dair bir soru üzerine, şu anki durum için endişe duyduklarını, güvensiz hissettiklerini ayrıca son günlerde Kıbrıslı Türkler ve Kıbrıslı Rumlar arasındaki ilişkilerin yakınlaştırılmasından kaçınıldığını savundu.

Mitidis, kahvehanede aynı masada oturup da konuşan insanların şimdilerde ise ayrı oturduklarını ileri sürdü.

Mitidis açıklamasında, “Pile-Yiğitler yol yapım çalışmalarına karşı olan ve yolun insani nedenlerden değil askeri nedenlerden dolayı yapıldığını gören büyük bir kısım Kıbrıslı Türk'ün de bulunduğunu” savundu.

Bu çalışmaları destekleyenlerin de aşırı milliyetçiler ve kaçak olarak çeşitli ürünlerin ticaretini yapan kişiler olduğunu savunan Mitidis, bu yolun yapımının, ürünlerinin kontrolden geçmemesi adına bu kişilere yarayacağını ileri sürdü.

-Pile’de ortam gergin

Öte yandan Fileleftheros gazetesi, “Pile’de Vesvese ve Gergin Ortam” başlıklı haberinde, 1600 Kıbrıslı Rum, 500 kadar Kıbrıslı Türk'ün yaşadığı Pile’de, Pile- Yiğitler yoluna ilişkin çalışmalarda Cumartesi ve dün öğleden sonraya kadar sakinliğin hakim olmasına karşın, gergin bir ortamın söz konusu olduğunu savundu.

Yaşanan olayların ve Türkiye kanadından yapılan konuya ilişkin açıklamaların, bölge sakinlerindeki endişeyi artırdığını ve güvensizlik hissi yarattığını belirten gazete, yıllardır bu tür krizleri yaşayan Pile’deki herkesin bu gerilimin topluma yayılması endişesi taşıdığını yazdı.

Habere göre bölge sakinleri gazeteye yaptıkları açıklamada, köyde en son yaşanan büyük kaynamanın, Solomos Solomu’nun 1996 yılında Derinya olaylarında ölmesinin ardından yaşandığını ifade etti.

O zaman “işgal makamları” tarafından açıldığı iddia edilen ateş sonucu bir kadının yaralanmasının iki toplumda gerginliğe yol açtığını yazan gazete, bölge sakinlerinin, o dönemden bu yana Kıbrıslı Türk köylülerle sorun yaşamadıklarını dile getirdiklerini belirtti.

Gazete, bu kez ise durumun farklı olduğunu, çok sayıda Kıbrıslı Türk'ün yolun açılmasını istediğini de yazdı.

-Trulli bölgesinde de endişe

Fileleftheros gazetesi bir başka haberinde ise Pile’ye sınırı bulunan ara bölgedeki Trulli sakinlerinde de büyük bir endişenin hakim olduğunu yazdı.

Trulli sakinlerinin, iki konuda endişeli olduğunu yazan gazete, Trulli Muhtarı Spiros Pampulu’nun açıklamalarına da yer verdi.

Habere göre Pampulu, endişe duyulan konulardan söz ederken o bölgede tarlaya sahip olan ve mülkleri etkilenecek olan çiftçilerin bulunduğunu söyledi.

Çiftçilerin, tarlalarına gitmesinin yasaklanması endişesi taşıdığını söyleyen Pampulu, ayrıca yolun yapılması durumunda, KKTC’den Trulli bölgesine erişimin daha kolay olacağını belirtti.

Yolun Trulli tepeleri üzerinde yapılacağını belirten Pampulu, bunun da kaçakçı veya düzensiz göçmen gibi kişilerin çok kolay erişim sağlayacağı yer haline geleceğini savundu.

Pampulu açıklamasında ayrıca, çalışmaları sonlandıracağını düşündükleri diplomatik girişimlerin sonuçlarını beklediklerini de ifade etti.