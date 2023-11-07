Pile’de dün yaşanan gerginlik Rum basınında

Pile bölgesinde gerçekleştirilen yol ve parselasyon çalışmaları sırasında dün taraflar arasında yaşanan yeni gerginlik ve konuyla ilgili yapılan açıklamalar, bugünkü Rum gazetelerinde geniş yer buldu.

Fileleftheros gazetesi manşetten ve iç sayfadan “Uzlaşı Un Ufak Oldu- Tatar Oldubittiler Konusunda Kıbrıs Cumhuriyeti’ni Guterres’e Şikâyet Etti- Pile’de İpler Geriliyor” başlıklarıyla geniş yer ayırdığı haberinde, Kıbrıs Türk tarafının iki taraf ile BM arasında varılan anlaşmayı bozarak, Pile’deki ara bölgede gerginlik ortamı yaratmaya çalıştığını iddia etti.

Dünkü günün bölgede yaşanan küçük olaylar ve gerginliklerle başladığını ve bunların bölgede süren parselizasyon ve Pile-Trulli yolunun yapımıyla ilgili çalışmalara son verilmesine yol açtığını yazan gazete, Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’ın “bölgeyle ilgili gerginliği daha da artırarak” dün akşam BM Genel Sekreteri Antonio Guterres’le yaptığı telefon görüşmesinde, Rum Yönetimi tarafından bölgede yapılan çalışmalar konusunda şikâyette bulunduğunu kaydetti.

Dün bölgede yaşanan gelişmelerin Rum Yönetimi Başkanı Nikos Hristodulidis’in de tepkisine neden olduğunu belirten gazete, Hristodulidis’in konuyla ilgili açıklamasında “sert” olduğunu ve Türk tarafının ara bölgenin statüsüne karşı çıkmasından söz ettiğini iletti.

Açıklamasında olayın gerginliğe dönüşmemesini umduğunu da dile getiren Hristodulidis, sözlerinin devamında “Gerçekten sorunlar vardı ve Türk tarafından, Türk işgal güçlerinden bir tepki oluştu. Birleşmiş Milletler (BM) tarafından çalışmalara kısa bir ara vermemiz istendi ve her şeyin varılan uzlaşıyla sağlandığı üzere düzeleceği güvencesi verildi” ifadesini kullandı.

Hristodulidis konuyu takip ettiklerini, BM ile temas içerisinde olduklarını ve buna uygun olarak ilgili açıklamaları yapacaklarını da söyledi.

Pile konusuyla ilgili uzlaşının ortaya çıkan meseleler hususunda çıkış yolu sağlayan bir mekanizmaya sahip olup olmadığının kendisine sorulması üzerine ise Hristodulidis “hem Pile konusunda, hem de 184 kilometre uzunluğundaki ara bölgenin diğer bölgelerinde, Türk işgal güçlerinin ara bölgenin statüsüne itiraz etmekle ilgili bilinçli bir çabası olduğu” iddiasında bulundu.

Kendi üstlendikleri inisiyatife yol açan şeyin bu olduğunu ve taraflar ile BM arasında Pile konusunda varılan uzlaşının da kendi girişimleri olduğunu öne süren Hristodulidis, farklı bir şeyin Rum Yönetimi tarafından kabul edilmesinin mümkün olmadığını vurguladı.

Çalışmalara küçük ve kısa süreli bir ara verilmesi talebine karşılık verdiklerini yineleyen Hristodulidis, konuyu takip ettiklerini ve duruma göre hareket edeceklerini belirtti.

Çalışmalara küçük bir ara verilmesinin istendiğini ve BM’nin muhtemelen bugün çalışmaların yeniden başlayacağını söylediğini de ifade eden Hristodulidis, BM Güvenlik Konseyi ile özellikle beş daimi üyenin konuyla ilgili gelişmeleri takip ettiğini sözlerine ekledi.

Habere göre, Kıbrıs Rum Haber Ajansının (KİPE) atıfta bulunduğu BM kaynakları ise dün yaptıkları açıklamada “Pile’deki durumun sakin olduğunu, BM barış gücü askerlerinin ise devriye yaptıklarını ve bölgeyi sıkı bir şekilde kontrol ettiklerini aynı zamanda mutabakata varıldığı üzere izinsiz hiçbir çalışmanın yapılmadığını” ifade etti.

Habere göre Pile’nin Rum Muhtarı Simos Mittidis ise KİPE’ye açıklamasında “Rum tarafının ekiplerinin öğlen 12.00’ye kadar normal şekilde çalıştığını ve bunun akabinde yapılan parselizasyon çalışmalarından arsalarının etkilendiğine inanan bazı Kıbrıslı Türk mülk sahipleriyle yaşanan anlaşmazlıktan ortaya çıkan problemlerin çözülmesi için geçici olarak durmaları konusunda Rum tarafından direktifler aldıklarını” söyledi.

Konuyla ilgili haberler Alithia’da “Pile’deki Çalışmalara Ara Verildi- (KKTC) Dışişleri Bakanı Geçen Haftadan Kıbrıslı Rumların İş Makinelerini Çekmesi Konusunda Uyarıda Bulundu- Hristodulidis Molanın Kısa Süreceğini Savundu- Gerçekten Sorunlar Vardı”, Politis’te “Pile’de Gerginlik ve Çalışmalara Ara Verilmesi- Anlaşma Havada- Pile’de Karışıklık ve Çalışmalara Ara Verilmesi”, Haravgi’de ise “Hristodulidis: BM Pile’deki Çalışmalara Küçük Bir Ara Verilmesini İstedi- Tatar Pile’yle İlgili Uzlaşının İhlal Edildiği Şikâyetinde Bulundu” başlıklarıyla yer aldı.

Öte yandan Fileleftheros’ta yer alan başka bir habere göre göre, Rum Yönetimi Başkanı Nikos Hristodulidis dün “Zodya’daki” (Bostancı) Kayıplar ve Hayatını Kaybedenler Anıtının açılışında yaptığı konuşmada, bilindik açıklamalarını yineleyerek, Kıbrıs sorunundaki çıkmazın aşılması için belirli bir planla çalıştıklarını ve hedeflerini başarmak için çabalarını sürdürdüklerini ekledi.