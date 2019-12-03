Pile’yi ziyaret etti

AKEL Genel Sekreteri Andros Kiprianu dün Pile’yi ziyaret ederek, Kıbrıslı Türk ve Kıbrıslı Rum muhtarlarla bir araya geldi.

Fileleftheros ve diğer gazeteler, AKEL Genel Sekreteri Andros Kiprianu’nun, Pile’ye gerçekleştirdiği ziyarete ve bu çerçevede yapmış olduğu açıklamalara geniş yer verdi.

Habere göre, AKEL Genel Sekreteri Andros Kiprianu, bu çerçevede yaptığı konuşmada, büyük önem verdikleri Pile’nin devlet tarafından doğru şekilde yardım alması durumunda, Kıbrıs sorununun çözümü için prototipi teşkil edebileceğini ifade etti.

Pile’nin, tüm Kıbrıs halkı, Kıbrıslı Türkler ve Kıbrıslı Rumlar için örnek teşkil etmesi ve etkin bir şekilde işlev göstermesi için büyük sorunlarının çözümüne yardımcı olmaları gerektiğini ifade eden Kiprianu, birçok sorun, aykırılık ve köyün işlevselliğiyle alakalı sorunları ve eksikliklerini dinlediğini belirtti.

AKEL olarak Pile’ye doğru şekilde yardım edilmesinin önemini ortaya çıkarma sözü verdiklerini kaydeden Kiprianu, Pile’nin doğru şekilde işlev gösterebilmesi için iki toplum lideri ve BM’ye, bölgede normal bir işleyişin olması için çağrıda bulunacaklarını ifade etti.

Pile’deki iki ihtiyar meclisinin işbirliğinde herhangi bir sorun tespit edip etmediği şeklindeki bir soru üzerine, Kiprianu, aralarındaki işbirliğinin yeterli olduğunu ancak bunun Pile’nin sahip olduğu özel statüden dolayı kaynaklanan sorunların var olmasını sonlandırmadığını belirtti.

BM’nin rolünün sorulması üzerine Kiprianu, kendi rolünü oynayan BM’nin Pile toplumunun işleyişine ilişkin bazı düzenlemeler üzerinde çalıştığını ifade etti.

Haravgi gazetesi ise AKEL Genel Sekreteri Andros Kiprianu’nun, Pile köyünü ziyaret ettiğini ve burada Pile Türk Muhtarı Veysal Güden ve Rum Muhtarı Simos Mitidis ile görüştüğünü yazdı.

Habere göre, Pile Türk muhtarı görüşme çerçevesinde yaptığı açıklamada, Kiprianu’ya teşekkür ederek, makamların sorunları görmesinin önemini vurguladı. İlgili makamların, 30 yıldır Pile’ye çok ilgi göstermediğini belirten muhtar, Kiprianu’nun, Pile’deki yaşam kalitesinin iyileştirilmesi için iki lidere ve ilgili makamlara yönelik mesajlarını iletmesi temennisinde bulundu.

Pile Rum Muhtarı ise açıklamasında, devletin, sorumluluklarını üstlenmesi ve sahil yol ve kaldırımının inşası, meydanın genişletilmesi gibi projeleri ileriye götürmesi temennisinde bulundu ve yasa dışı olayların göğüslenmesi için de destek talep etti.