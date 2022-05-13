Pilidu: “ENI’nin bu ay içinde sondaj gerçekleştirmesi muhtemel”

Rum Enerji Bakanı Natasa Pilidu, ENI şirketinin Güney Kıbrıs’ın sözde Münhasır Ekonomik Bölgesinde (MEB) bu ay içerisinde sondaj gerçekleştirmesinin muhtemel olduğunu açıkladı.

Haravgi ve diğer gazeteler, Rum Enerji Bakanı Natasa Pilidu’nun dün yaptığı açıklamada, ENI şirketinin Güney Kıbrıs’ın sözde MEB’inde bu ay içerisinde sondaj gerçekleştirmesinin mümkün olduğunu söylediğini yazdılar.

Habere göre Pilidu, ENI tarafından kullanılacak sondaj platformunun Mısır’daki çalışmalarını tamamlamasının akabinde Güney Kıbrıs’ın sözde MEB’inde bu ay içerisinde sondaj yapabileceğini belirtti.

Exxen Mobil-Qatar Enerji ortaklığının ise Haziran ayı içerisinde ve büyük olasılıkla 5 ve 10’uncu parsellerde sismik araştırma gerçekleştireceğini de öne süren Pilidu, Güney Kıbrıs’ın artık, AB’nin Rus doğal gazından bağımsızlığı kazanması çerçevesinde AB’nin kadrajında girdiği iddiasında da bulundu.

Türkiye’nin sondaj platformu satın alması konusundaki görüşünün sorulması üzerine ise Pilidu, “Bu bizim enerji planlarımızı durdurmaz” yanıtını verdi.