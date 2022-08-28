Pilidu: “Mısır’a boru hattını Afrodit’teki doğalgazla birlikte değerlendirebiliriz”

Rum Enerji Bakanı Natasa Pilidu, Mısır’a boru hattının, uygun işbirliği sağlanmasıyla Güney Kıbrıs’ın sözde “Münhasır Ekonomik Bölgesi” içerisindeki yeni keşiflerin taşınmasında değerlendirilebileceğini söyledi.

Alithia gazetesine röportaj veren Pilidu, Rum Yönetimi’nin en kısa zamanda doğalgaz çıkarılması için gösterdiği çabaları yoğunlaştırdığını ve 2027 yılına kadar bunu başarmayı hedeflediğini kaydetti.

Habere göre Pilidu, Avrupa Komisyonu’nun, enerji kaynaklarından en kısa sürede faydalanabilmek için yaptıkları tüm çalışmalardan haberdar olduğunu belirtirken, Yunanistan, İsrail ve Mısır ile yaptıkları bölgesel işbirliği anlaşmaları çerçevesinde doğalgazdan yararlanılması senaryoları üzerinde çalıştıklarını ifade etti.

Pilidu, Güney Kıbrıs’ın sözde “MEB”i içerisinde yapılan hesaplamalara göre, 12-15 trilyon ayakküp doğalgaz bulunduğu bilgisini verdi.