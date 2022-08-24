Pilidu ve Ellinas'tan doğal gaz açıklamaları

Güney Kıbrıs'ın Enerji, Ticaret ve Sanayi Bakanı Natasa Pilidu, doğal gaz konusunda yeni açıklamalar yaptı.

Alithia gazetesi ve diğer gazeteler Enerji Bakanı Pilidu’nun, Yunan Radyo ve Televizyonu’na (ERT) doğal gaz konusundaki açıklamalarına yer verdiler.

Habere göre Pildiu, doğal gaz yataklarının keşfinin ardından, Rum Yönetimi tarafından onaylanacak bir değerlendirme planının sunulmasının gerekeceğini ifade etti.

Pilidu, bu yeni keşfin, Güney Kıbrıs’’ın tek yanlı ilan ettiği “MEB” içerisinde gerçekleştirilen daha geniş keşifler çerçevesinde geldiğine dikkati çekerek, miktar göstergesinin bulunduğu üçüncü bir keşfin söz konusu olduğunu belirtti.

Keşfin, 6’ncı parselde bulunduğunu, yanındaki 7’nci parselin de ruhsat sahibinin ENI-Total olduğundan söz eden Pilidu, yeni sondajlar açısından ileriki dönemde neler yapılacağı konusunda incelemenin yapılacağını aynı zamanda bazı perspektiflerin de bulunduğunun görüldüğünü söyledi.

Pilidu, bugün bulunan miktar temelinde, kendi görüşünün, hakim senaryonun doğal gazın Mısır’a taşınması şeklinde olduğunu da belirtti.

Pilidu açıklamasının devamında büyük miktarlar bulundukça olguların değişeceğini ve doğal gazın Güney Kıbrıs’a taşınmasını ortaya koyacağını ifade etti.

Mevcut aşamada, doğal gazın Mısır’a taşınması konusunda dört senaryonun bulunduğunu ifade eden Pilidu, doğal gaz ihracatına ilişkin en realist zaman diliminin 2026-2027 dönemi olduğunu söyledi.

Pilidu, bunun ötesinde uygun sinerjilerin bulunması ve farklı konsorsiyumların hızlanmasıyla, ek yatakların değerlendirilmesinin sağlanabileceğinden de söz etti.

Bu parselde bulunan doğal gazın değerlendirilmesi konusunda Türkiye’nin buna itiraz etmesine ilişkin muhtemel faaliyetlere ilişkin bir soru üzerine Pilidu, bu ihtimalinin her zaman açık olduğunu, durumu çok yakından takip ettiklerini belirtti.

Pilidu, 6'ncı parselin parçalarının, Türkiye’nin itiraz etmediği bölgede bulunduğunu da söyledi.

Politis gazetesine göre Pilidu açıklamaları çerçevesinde ayrıca yataklarda bulunan miktarlardan da söz etti.

-Ellinas’tan açıklamalar

Haravgi gazetesine göre hidrokarbon uzmanı Haralambos Ellinas, Kıbrıs sorununun çözümü olmadan doğal gazdan faydalanma sürecinin ilerlemesinin mümkün olmadığını söyledi.

Ellinas, “Astra” kanalına yaptığı açıklamada, birkaç yıl içerisinde sıvılaştırılmış doğal gaz ihracat perspektifinin de olabileceğini ancak faaliyetleriyle şirketlerin büyük yatırım yapma cesaretini kıran Türkiye denen bir sorunun bulunduğunu savundu.

Yeni doğal gaz yatağı keşfinden de söz eden Ellinas, önemli bir keşif olduğunu 2.5 trilyon ayak küpün, 30 trilyon metre küp olan Mısır’ın “Zhor” ve 20 trilyon ayak küp olan İsrail’in “Leviathan” yatağına göre de küçük olduğunu söyledi.

Ellinas, 6’ncı parsel bölgesinde yeni keşiflere ilişkin perspektiflerin de bulunduğuna dikkati çekti.