PKK’lı teröristin iadesini AİHM de engellemedi

Avukatı Efstathios K. Efstathiu’nun son olarak başvurduğu Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi’nin (AİHM) iadesini engellemeyeceğini bildirmesi üzerine PKK’lı terörist Kenan Ayaz’ın dün öğleden sonra Almanya’ya iade edildiği bildirildi.

Haravgi “Kenan Ayaz’ı Almanya’ya Gönderdiler… AKEL İcraatları Nedeniyle Hükümete Siyasi Sorumluluklar Yüklüyor” başlıklı haberinde AİHM’in “1 Haziran’da avukatlık ofisinden mektup alındı ve Mahkeme Tüzüğü’nün 39’uncu Maddesi uyarınca, Kıbrıs hükümetine yapılması talep edilen geçici önlem (ara emri) telkininde bulunulmamasına karar verildi” şeklindeki kararını “Theofilos Yeorgiadis Kültür Merkezi”nin basına verdiğini yazdı.

Habere göre Rum yönetiminden bir kaynak KİPE’ye yaptığı açıklamada avukatları AİHM’den karar beklediği sırada Ayaz’ın, kendi talebi doğrultusunda özel doktor tarafından muayene edildiğini açıkladı.

Avukat Efstathiu ise en büyük rahatsızlıklarının, Rum Adalet Bakanlığının Almanya ve Türkiye’nin argümanlarını benimseyerek Ayaz’a siyasi göçmen statüsü verilmişken terörist olarak Almanya’ya göndermesi olduğunu söyledi. Efstathiu önümüzdeki günlerde, adil yargılanma ile ilgili temel insan hakkının ihlal edilip edilmediğinin araştırılması için AİHM’e başvuracaklarını da belirtti.

AKEL, Ayaz’ın tutuklama emrini icra etme ve hapiste olduğu süre içerisinde insan haklarının ihlal edilmesi konusunda Rum yönetimine sorumluluk yükledi, “devletin elinde, bu iadeyi engellemek için her türlü imkan vardı” vurgusunu yaptı.

Ekologlar Başkanı Yorgos Perdikis de Ayaz’ı muayene eden devlet doktorunun, Almanya’ya seyahat etmesine engel sağlık sorunları saptamış olmasına rağmen Rum polisinin doktora, seyahat edebilir raporu vermesi için baskı yaptığı iddiasında bulundu. Ayaz’ı muayene eden özel doktorun da seyahat edemez raporu verdiğini öne sürdü.

Alithia haberi “Ayaz En Sonunda Almanya’ya İade Edildi” başlığıyla aktardı.