Polis motosikletli iki gence ateş açtı

Baf’a bağlı Argaka köyünde dün gece yarısı yaşanan olayda, polisin, motosiklette bulunan iki kişiye ateş açtığı belirtildi.

Fileleftheros gazetesi, polisin, Argaka bölgesinde devriye gezdiği sırada, üzerinde iki kişinin bulunduğu motosikleti kovalarken, ateş açtığını, açılan ateş sonucu iki gencin de yaralandığını yazdı.

Gazete, motosiklette bulunan iki kişinin yakınlarının, polisin aşırı güç kullanmasından dolayı ilgili birimlere şikayette bulunacakları yönünde açıklama yaptıklarını belirtti.

Habere göre polis olayla ilgili açıklamasında, polisin, uyuşturucu olaylarının ve diğer olayların önüne geçmek için devriye yaptığı sırada, bahse konu motosikletin, şüpheli seyretmesi üzerine, motosikleti durdurmak istediği ancak motosikletin dur çağrısına uymadığını belirtti.

Polis, ilgili polislerin, havaya ateş açtığını ancak gençlerin bölgeden uzaklaştığını, daha sonra durmaları için motosikletin tekerleklerine ateş açıldığını ancak bunun da başarılı olamadığını ve gençlerin ortadan kaybolduğunu ifade etti.

Polis açıklamasında ayrıca olaydan birkaç saat sonra ardından ise 22 ve 19 yaşındaki iki gencin, doktorlara göre açılan ateşin neden olduğu ayaklarından aldıkları yaralar nedeniyle Baf Genel Hastanesi’ne gittiklerini belirtti.

Habere göre gençlerin yakınları, olayı, ombudsman, polis ve polise karşı şikayet ve iddiaların araştırılması birimine başvurmaya hazırlanıyor.