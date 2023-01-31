Politis gazetesi Girne Antik Liman'daki çalışmaları haber yaptı

Politis gazetesi, Girne Antik Liman’daki restorasyon çalışmalarıyla ilgili haberinde, buradan çektiği fotoğraflara da yer verdi.

Politis gazetesi, dün Girne Antik Limanı’nı ziyaret ettiğini belirterek, buradaki çalışmalardan söz etti.

Girne Antik Limanı’nın sadece turistik bir yer olmadığını, kültürel bir eseri de teşkil ettiğini belirten gazete, "çalışmaların nihai sonucunun bilinmemesi, inceleme ve denetim eksikliğinin ürkütücü olmasıyla, Girne Antik Limanı’nın bugün herkesin estetiğini ve duygularını sınayan bir görüntü sunduğunu" yazdı.

Gazete haberinde, çalışmaların Eski Eserler Dairesi veya Avrupa Birliği tarafından denetlenmediğini, bununla birlikte bu tür antik eserler için gerekli olan sıkı ve titiz incelemelerin de bulunmadığını savundu.

Gazete haberini, Girne Antik Limanı’ndan çekilmiş 3 fotoğrafla da destekledi.