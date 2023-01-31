Politis gazetesi Girne Antik Liman'daki çalışmaları haber yaptı

Politis gazetesi, Girne Antik Liman’daki restorasyon çalışmalarıyla ilgili haberinde, buradan çektiği fotoğraflara da yer verdi.
Politis gazetesi, dün Girne Antik Limanı’nı ziyaret ettiğini belirterek, buradaki çalışmalardan söz etti.
Gazete haberinde, çalışmaların Eski Eserler Dairesi veya Avrupa Birliği tarafından denetlenmediğini, bununla birlikte bu tür antik eserler için gerekli olan sıkı ve titiz incelemelerin de bulunmadığını savundu.
Gazete haberini, Girne Antik Limanı’ndan çekilmiş 3 fotoğrafla da destekledi.