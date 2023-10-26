Politis’ten Stewart’ın açıklamalarıyla ilgili düzeltme…

Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri’nin Kıbrıs Özel Temsilcisi ve Kıbrıs’taki BM Barış Gücü (UNFICYP) Misyon Şefi Colin Stewart’ın, Pile konusunda Politis gazetesinde dün yayınlanan demecinde düzeltme yapıldı.

Yol üzerindeki kontrol noktasının, dün Politis’in basılı formatında yer aldığı şekilde “Kıbrıs Cumhuriyeti tarafından devredilen bir toprak” olduğu ifadesi, gazetenin internet sitesinde değiştirildi. BM’ye yakın güvenilir kaynaklar söz konusu bölgenin “ara bölge” olduğunu belirtiyor.

Gazetede yer alan “Başlangıçtaki anlaşmada yer almamasına rağmen bunu daha sonra açıklığa kavuşturduk. Yol üzerinde kontrol noktasının olacağı lokasyon belirlendi. Bu Kıbrıs Cumhuriyeti tarafından devredilen bir toprak olduğundan, hiçbir şekilde Kıbrıslı Türkler tarafından çalıştırılamayacağı netleştirildi ve kabul edildi. Tartışılan ve iki tarafın da mutabık kaldığı fikir, kontrol noktası personelinin görevlendirilmesinin, Barış Gücü'nde hali hazırda personeli olan bir ülkeye devredilmesidir. Bu ülke de Slovakya’dır.” ifadeleri, “Başlangıçtaki anlaşmada yer almamasına rağmen bunu daha sonra açıklığa kavuşturduk. Yol üzerinde kontrol noktasının olacağı lokasyon (ara bölge olarak) belirlendi. Kontrol noktası personelinin görevlendirilmesinin Barış Gücü'nde hali hazırda personeli olan bir ülkeye devredilmesi açıklığa kavuşturuldu ve kabul edildi. Slovakya konusu tartışıldı ancak henüz üzerinde anlaşmaya varılmadı.” şeklinde düzeltildi.